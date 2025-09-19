Wenn ihr das Pixel 10 Pro XL falsch haltet, taucht ein lästiges Problem auf

Passt auf, dass ihr das Google-Handy richtig haltet.

Nutzer des neuen Google Pixel 10 Pro XL melden Audio-Probleme, wenn sie Videos im Querformat aufnehmen. Der Ton kann zu dumpf oder ungleich sein, da ihr das Mikrofon schnell mit der Hand verdeckt.

Google Pixel 10 Pro XL: Audio-Probleme beim Filmen

Das Problem taucht gerade jetzt beim Pixel 10 Pro XL auf, da Google die Position von Lautsprecher und Mikrofon am unteren Rand des Smartphones getauscht hat. Der Hauptlautsprecher sitzt jetzt rechts vom USB-C-Port, wodurch er nicht mehr so leicht verdeckt wird, wenn Nutzer Videos schauen, zocken oder ihr Handy horizontal halten.

Dadurch ist das Mikrofon jetzt allerdings links vom USB-C-Port. Vor allem Rechtshänder können es dadurch leicht mit der Hand verdecken. Wenn sie dann ein Video im Querformat aufnehmen, kann es zu den Audio-Problemen kommen.

X/ Twitter-Nutzer Artem Russakovskii dokumentiert das Problem in mehreren Tweets gründlich. In seinem Fall hält er das Pixel-Smartphone in der rechten Hand und nutzt seinen Daumen zum Zoomen, welcher dann das Mikrofon verdeckt. Er hält fest, dass es jetzt leichter ist, den Ton beim Filmen zu vermasseln, wenn man nicht vorsichtig ist.

Kaum ein Unterschied zwischen Mikrofon und Lautsprecher erkennbar

Russakovskii merkt weiterhin an, dass Lautsprecher und Mikrofon beim Google Pixel 10 Pro XL gar nicht mehr so einfach zu unterscheiden sind. Beim Google Pixel 9 Pro XL war noch deutlich erkennbar, worum es sich jeweils handelt (Quelle: X/ Twitter).

Das Problem erinnert ein wenig an die Empfangsprobleme des iPhone 4. Apple hatte zunächst nur zu sagen, dass die Nutzer schuld sind und ihr Smartphone eben falsch halten – einer der größten Apple-Fails. Wenn ihr ein Pixel 10 Pro XL nutzt und viele Videos im Querformat aufnehmt, müsst ihr euch jetzt womöglich umstellen oder zumindest gut aufpassen, um Tonprobleme zu vermeiden.