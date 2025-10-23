Wenn ihr ein älteres Auto besitzt, solltet ihr Aldi Nord am Montag einen Besuch abstatten

Wenn ihr im Winter schon mal mit beschlagenen oder von innen eingefrorenen Scheiben gekämpft habt, dann werdet ihr dieses kleine Teil von Aldi Nord lieben.

Aldi Nord verkauft Luftentfeuchter fürs Auto

Feuchtigkeit im Auto ist ein leidiges Thema – besonders bei älteren Fahrzeugen. Beschlagene Scheiben, muffiger Geruch oder gar Schimmel in den Fußmatten sind nicht nur lästig, sondern auch gefährlich, wenn die Sicht beeinträchtigt ist. Ab dem 27. Oktober hat Aldi Nord mit dem RIDE+GO Luftentfeuchter für 4,99 Euro ein simples, aber effektives Hilfsmittel im Angebot.

Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot anschauen:

Für nur 4,99 Euro könnt ihr ein Ärgernis im Auto beseitigen. (© Aldi-Nord-Prospekt / RIDE+GO / Screenshot: GIGA)

Ich persönlich habe dieses Modell im Einsatz und bin damit sehr zufrieden:

Für wen lohnt sich der Kauf des Luftentfeuchters bei Aldi Nord?

Autobesitzer älterer Fahrzeuge: Perfekt, um beschlagene Scheiben und muffige Innenräume endlich loszuwerden.

Camper & Bootbesitzer: Ideal, um Feuchtigkeit in geschlossenen Fahrzeugen oder Kajüten zu verhindern, besonders in der kalten Jahreszeit.

Nicht geeignet für: Nutzer, die eine dauerhafte, elektronische Entfeuchtungslösung suchen – der Beutel braucht regelmäßige Regeneration und hat begrenzte Kapazität.

Der Beutel von Aldi besteht aus Polyestervlies und ist mit einer Naturgranulat- und Salz-Mischung gefüllt, die bis zu 40 % ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen kann. Damit schützt er zuverlässig vor beschlagenen Scheiben, Schimmel und unangenehmem Modergeruch – ideal für ältere Autos, Boote, Keller oder auch Wohnwagen. Feuchtigkeit im Auto sorgt nicht nur für nasse Scheiben, sondern kann im Winter auch von innen gefrieren. Das war bei mir damals ein großes Problem.

Ein echter Vorteil dieses Modells: Der Luftentfeuchter lässt sich wiederverwenden. Nach einiger Zeit, wenn das Granulat gesättigt ist, kann man ihn einfach in die Mikrowelle, den Ofen, auf die Heizung oder in die Sonne legen, um die Feuchtigkeit zu verdunsten. Danach ist der Beutel wieder einsatzbereit. Eine kleine Investition also, die sich langfristig mehrfach auszahlt – ganz ohne Chemie.

Auch in puncto Vielseitigkeit punktet der kleine Helfer: Ob im Wohnwagen, in Abstellräumen, Kellern oder Gartenhäusern – überall dort, wo sich Feuchtigkeit sammelt, kann der Luftentfeuchter für ein spürbar besseres Klima sorgen. Mit seinen kompakten Maßen von 26 × 15 × 4 cm passt er bequem unter Sitze oder in Ablagefächer.

