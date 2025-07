Wenn ihr ein Samsung-Smartphone habt, müsst ihr bis Donnerstag reagieren

Ab dem 31. Juli 2025 greift Samsung radikal durch und löscht alle Benutzerkonten, die seit zwei Jahren nicht mehr genutzt wurden. Das koreanische Unternehmen will damit nach eigenen Angaben die Datensicherheit erhöhen. Für viele Nutzerinnen und Nutzer tickt die Uhr – denn gelöschte Konten und Daten sind unwiederbringlich verloren.

Samsung löscht bald ungenutzte Konten

Samsung führt eine neue Richtlinie für inaktive Konten ein. Wer seinen Samsung-Account 24 Monate lange nicht nutzt, verliert nicht nur den Zugang, sondern auch sämtliche damit verknüpften Daten. Samsung begründet diesen Schritt mit dem Schutz der Nutzerdaten. Betroffen sind alle Samsung-Dienste und -Produkte, die eine Anmeldung erfordern.

Die neue Politik könnte drastische Auswirkungen haben. Gespeicherte Fotos, Apps, Einstellungen und persönliche Daten verschwinden mit der Löschung des Kontos für immer. Eine nachträgliche Wiederherstellung ist laut Samsung ausgeschlossen. Experten raten daher dringend, wichtige Daten zu sichern und regelmäßig alle genutzten Accounts zu überprüfen.

Um die Löschung eures Samsung-Accounts zu verhindern, müsst ihr euch bis zum Stichtag mindestens einmal in euer Konto einloggen oder einen Samsung-Service nutzen. Das Unternehmen will betroffene Nutzer per E-Mail warnen und eine letzte Chance zur Aktivierung geben. Besonders kritisch: Wer mehrere Samsung-Accounts besitzt, muss jeden einzeln überprüfen (Quelle: SamMobile).

Gefährlich für Umsteiger

Besonders gefährlich wird die neue Regel für alle, die von einem Samsung-Smartphone zu einem anderen Hersteller umgestiegen sind, bei Samsung im Account aber noch wichtige Inhalte hinterlegt haben. Ich selbst wäre davon betroffen, denn ich hatte vor einigen Jahren ein Samsung-Handy, nutze mittlerweile aber ein Google Pixel. Will ich dann irgendwann wieder zurück zu Samsung, wäre mein Account mit allen Inhalten weg. Achtet also darauf, dass ihr euren Samsung-Account am Leben haltet, wenn ihr die E-Mail bekommt.