Wenn ihr eine aktuelle Samsung-Smartwatch besitzt, müsst ihr jetzt aktiv werden

Im Gegensatz zu seinen Smartphones verteilt Samsung für seine Smartwatches deutlich seltener Software-Updates. Das gilt auch für neue Modelle wie die Galaxy Watch 7 oder die Galaxy Watch Ultra. Jetzt ist es aber wieder soweit und das aktuellste Software-Update ist zwar riesig, aber auch eine kleine Mogelpackung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung bringt Smartwatches auf den aktuellen Stand

Wenn ihr im Besitz einer Galaxy Watch 7 oder Galaxy Watch Ultra (Test) seid, dann solltet ihr in den Einstellungen nach einem Software-Update suchen. Ab sofort erhalten beide Smartwatches das April-Update mit einer Größe von fast einem Gigabyte.

Anzeige

Viele würden jetzt eine sehr lange Liste mit Änderungen erwarten, die Samsung bei der Smartwatches durchführt – doch die gibt es nicht. Tatsächlich gibt Samsung nur zwei Verbesserungen an:

Die Stabilität wurde verbessert

Die Sicherheit wurde erhöht

Anzeige

Letzteres stimmt zwar, doch auf dem allerneuesten Stand sind die Galaxy Watch 7 und Galaxy Watch Ultra mit dem April-Update nicht. Denn das Sicherheitsupdate wird nur auf März 2025 erhöht und ist damit schon zum Release etwas veraltet.

Samsung folgt damit dem bekannten Muster. Das letzte Software-Update für die Uhren gab es im Januar und da war das Sicherheitsupdate vom November. Dieses Mal ist der Abstand zumindest kleiner, aber immer noch nicht auf einem so hohen Level, wie ihr es von euren Smartphones gewöhnt seid.

Software-Update wird in Wellen ausgerollt

Wie bei jedem Update kommt die neue Version in Wellen bei den Smartwatches an. Es kann also einige Zeit dauern, bis auch ihr versorgt werdet. Checkt deswegen regelmäßig, ob die neue Version schon da ist. Die Installation wird dringend empfohlen, denn die letzte Version hat ein Sicherheitsupdate vom letzten Jahr. Es besteht also Handlungsbedarf (Quelle: 9to5Google).

Anzeige

Im Video stellen wir euch die Samsung-Uhren vor:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.