Wenn ihr einen Samsung-TV dieser Serie besitzt, müsst ihr eine Aufforderung ignorieren

Samsung-Kunden sehen rot wegen irreführender Abo-Aufforderungen.

Eine Welle der Empörung rollt durch die Samsung-Community der „The Frame“-Besitzer: Ihr Premium-TV, der sich in ein digitales Kunstwerk verwandeln kann, verlangt plötzlich Geld für eine bisher kostenlose Funktion. Doch Samsung gibt Entwarnung – es handelt sich um einen Fehler. Geht also nicht darauf ein.

Samsung-Fehler trifft TV-Besitzer unvorbereitet

Nach einem kürzlichen Software-Update der Art-App werden Besitzer eines The-Frame-Fernsehers aufgefordert, ein kostenpflichtiges Abo abzuschließen – und das nur, um ihre eigenen Fotos als Diashow anzuzeigen. Eine Funktion, die Samsung bisher selbstverständlich kostenlos angeboten hat. Erste Supportanfragen führten zunächst zu weiterer Verwirrung, als Mitarbeiter die Änderung als neue Geschäftspolitik bestätigten.

Der südkoreanische Konzern reagiert nun auf den wachsenden Unmut seiner Kunden. In einer offiziellen Stellungnahme räumt Samsung ein, dass es sich um einen Fehler handelt, der mit dem letzten Update der Art-App eingeschleust wurde. Eine korrigierte Version ist bereits in Arbeit und soll Anfang August automatisch auf alle betroffenen Geräte aufgespielt werden. Bis dahin rät der Hersteller, die irreführenden Abo-Aufforderungen zu ignorieren.

The Frame ist ein Luxus-Fernseher

The Frame gilt als Premiumprodukt in Samsungs TV-Portfolio und wird besonders für seine Fähigkeit geschätzt, sich bei Nichtgebrauch in ein digitales Kunstwerk zu verwandeln. Während der Art Store mit seiner Sammlung digitaler Kunstwerke schon immer ein kostenpflichtiges Extra war, gehörte die Anzeige eigener Fotos stets zum kostenlosen Grundumfang (Quelle: Caschy).

Wir können die Überraschung der Besitzerinnen und Besitzer deswegen verstehen, wenn eine plötzliche Abo-Aufforderung für großen Unmut sorgt. Sollte diese bei euch auftauchen, ignoriert sie und wartet auf das nächste Software-Update.