  4. Wenn ihr eines dieser 8 Samsung-Galaxy-Handys nutzt, hat das Warten jetzt ein Ende

Robert Kohlick
Robert Kohlick,
2 min Lesezeit
Samsung Galaxy A53 Bearbeitung GIGA
Auch das Galaxy A53 ist mit vond er Partie. (© GIGA)
Samsung zündet den Update-Turbo!

Samsung überrascht seine Community mit einer Update-Welle, die viele Mittelklasse-Nutzer jubeln lässt. Das Unternehmen hat jetzt das stabile One-UI-8-Update auf Basis von Android 16 für acht weitere Galaxy-Modelle veröffentlicht.

Samsung Galaxy: Diese Handys kriegen jetzt das Update

Zu den Modellen, die das Update jetzt erhalten, gehören die folgenden Geräte (Quelle: Samsung Magzine):

  • Samsung Galaxy A33
  • Samsung Galaxy A53
  • Samsung Galaxy M15
  • Samsung Galaxy M33
  • Samsung Galaxy M34
  • Samsung Galaxy M35
  • Samsung Galaxy M53
  • Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Anfangs steht das Update nur in Südkorea und Indien zur Verfügung. Doch der weltweite Rollout soll in den kommenden Tagen folgen. Wer prüfen will, ob das Update schon verfügbar ist, kann in den Einstellungen unter „Softwareupdate → Download und installieren“ nachsehen.

Das ändert sich mit One UI 8 für Samsung-Nutzer

Mit One UI 8 bringt Samsung nicht nur Android 16 auf die Geräte, sondern auch zahlreiche Verbesserungen bei Optik, Datenschutz und Performance. Die Benutzeroberfläche wirkt moderner und aufgeräumter, Animationen laufen flüssiger, und viele systemweite Einstellungen wurden vereinfacht.

Die größten Änderung hat Severin im Video für euch zusammengefasst:

One UI 8: Das kommt auf Samsung-Nutzer zu

Samsung testet bereits die nächste Version, One UI 8.5, die voraussichtlich Anfang 2026 zusammen mit der Galaxy-S26-Serie erscheinen wird. Erst danach werden auch ältere Geräte mit der neuen Benutzeroberfläche versorgt.

Bis dahin rollt Samsung erst einmal One UI 8 Stück für Stück auf alle berechtigten Geräte aus. In den vergangenen Wochen sind bereits zahlreiche Smartphones und Tablets mit den Updates versorgt worden – zuletzt auch die Galaxy Watch 7.

Für viele Nutzer dürfte das bedeuten: ein spürbar frisches Smartphone-Gefühl – ganz ohne Neukauf.

