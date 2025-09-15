Wenn ihr WhatsApp auf eurem Samsung-Handy nutzt, müsst ihr sofort reagieren

Eine Lücke in WhatsApp macht Millionen Samsung-Geräte zum leichten Ziel.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung schlägt Alarm: Eine kritische Sicherheitslücke bedroht derzeit Millionen Galaxy-Smartphones. Die Schwachstelle steckt in einer zentralen Bildbibliothek, die unter anderem von WhatsApp genutzt wird – einer App, die auf fast allen Samsung-Geräten installiert ist. Angriffe sind bereits im Umlauf, und Samsung hat ein Notfall-Update veröffentlicht.

Anzeige

Samsung-Lücke über WhatsApp ausgenutzt

Die Lücke trägt die Kennung CVE-2025-21043 und wurde ursprünglich von WhatsApp gemeldet. Sie ermöglicht es Angreifern, über präparierte Bilder Schadcode auf betroffene Geräte einzuschleusen. Wer die Bilder empfängt, öffnet oder weiterverarbeitet, riskiert, dass sein Smartphone unbemerkt übernommen wird. Betroffen sind Geräte mit Android 13, 14, 15 und 16 – also praktisch alle aktuellen Galaxy-Modelle.

Besonders brisant: WhatsApp mit seinen 3 Milliarden Nutzern ist auf nahezu allen Galaxy-Smartphones installiert. Dadurch eröffnet sich eine gewaltige Angriffsfläche, die Hacker weltweit nutzen könnten. Sicherheitsforscher werten die Lücke deshalb als „kritisch“ und warnen, dass mobile Geräte immer stärker ins Visier von Cyberkriminellen geraten.

Die Schwachstelle wurde am 13. August 2025 öffentlich gemacht und erinnert stark an eine ähnliche iPhone-Lücke, die im vergangenen Monat Schlagzeilen machte. In beiden Fällen nutzten Angreifer Bildverarbeitungsfehler in geschlossenen Bibliotheken, um Kontrolle über Geräte zu erlangen.

Anzeige

Samsung-Update kommt – in Wellen

Samsung und WhatsApp haben schnell reagiert und Updates bereitgestellt. Doch während Apple und Google ihre Fixes sofort global verteilen können, rollt Samsung die Aktualisierung gestaffelt aus – abhängig von Modell, Region und Mobilfunkanbieter. Das bedeutet: Nicht alle Nutzer erhalten das Update gleichzeitig. Wer auf der monatlichen Update-Liste steht, wird bald versorgt, muss das Update aber aktiv installieren und das Gerät neu starten (Quelle: Forbes).

Wenn ihr also ein Samsung-Smartphone besitzt, solltet ihr, sobald möglich, das neueste Software-Update installieren und so die Lücke schnell schließen. In den Einstellungen könnt ihr nach neuen Software-Versionen suchen.