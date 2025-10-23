Wenn ihr WhatsApp benutzt, solltet ihr diese Einstellung sofort ändern

Seit einiger Zeit könnt ihr in WhatsApp eine Einstellung vornehmen, die euch besser schützt. Zunächst war diese für Beta-Tester nutzbar, inzwischen könnt ihr alle darauf zugreifen.

WhatsApp: Online-Status verbergen

WhatsApp verbessert den Datenschutz immer weiter. Nicht alle neuen Funktionen und Optionen sind aber vom Werk aus aktiviert. Ihr müsst manuell Änderungen vornehmen, um euch optimal zu schützen. Erst kürzlich wurde eine Option freigeschaltet, mit der ihr euren Online-Status verbergen könnt. Obwohl ich durch die Nutzung der Beta-Version schon früher darauf Zugriff hatte, hatte ich die Option gar nicht aktiviert. Da jetzt jeder die Funktion nutzen kann, solltet ihr diese auch aktivieren. Das geht wie folgt:

WhatsApp starten

Rechts oben auf die drei Punkte ⋮ gehen

gehen ⚙️ Einstellungen öffnen

öffnen Datenschutz öffnen

öffnen Zuletzt online/Online öffnen

öffnen Unter Wer kann sehen, ob sich online bin? auf Wie bei „Zuletzt online“ wählen

auf wählen Wenn ihr jetzt oben bei Wer kann meinen „Zuletzt online“-Zeitstempel sehen? die Option Niemand auswählt, kann auch niemand sehen, wann ihr online seid

So muss es aussehen:

In WhatsApp könnt ihr jetzt den Online-Status ändern. (© GIGA)

Ihr könnt selbstverständlich individuell entscheiden, ob ihr wirklich auf kompletten Datenschutz setzt und nichts teilen wollt. Wichtig ist, dass ihr euch zumindest etwas beschränkt, damit nicht jeder WhatsApp-Nutzer auf euch zugreifen kann. So sind dann auch Stalker-Programme machtlos.

WhatsApp blockiert Handyfunktion

Nicht nur im Bereich des Online-Status ermöglicht WhatsApp mehr Datenschutz, sondern auch bei selbstlöschenden Nachrichten. Ihr könnt keinen Screenshot mehr von einer selbstlöschenden Nachricht auf dem Handy erstellen. Die Funktion wird blockiert. Da sich das auf dem PC nicht realisieren lässt, hat WhatsApp dort einfach die selbstlöschenden Nachrichten deaktiviert. Wenn ihr so eine Mitteilung bekommt, könnt ihr diese nur auf dem Handy anschauen.