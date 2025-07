Wenn ihr WhatsApp nutzt, solltet ihr diese Option in Chats sofort aktivieren

WhatsApp hat eine versteckte Funktion erhalten, die jeder von euch aktivieren sollte.

Meta hat seine KI klammheimlich in WhatsApp integriert – jetzt könnt ihr endlich zurückschlagen. Eine neue Datenschutzfunktion ermöglicht es euch, die Künstliche Intelligenz aus einzelnen Chats auszusperren.

Neue WhatsApp-Funktion gegen Meta AI

Der Trick ist simpel, aber wirkungsvoll: Ein Schalter namens „Erweiterter Chat-Datenschutz“ verhindert, dass die Meta AI in private Gespräche eindringen kann. Die Aktivierung gelingt dabei in wenigen Schritten:

Ihr öffnet einen Chat eurer Wahl in WhatsApp.

Geht oben auf den Namen des Chats neben dem Bild, um die Chateinstellungen zu öffnen.

Scrollt etwas herunter und ihr seht die Funktion „Erweiterter Chat-Datenschutz“.

Aktiviert ihr die Option, bekommt ihr einen Hinweis von WhatsApp, was alles deaktiviert wird:

In Gruppenchats kann jedes Mitglied die Funktion ein- und ausschalten – auch ohne Adminrechte. Alle Teilnehmer sehen dann eine Benachrichtigung über die aktivierte Schutzfunktion. Informiert eure Kontakte also gerne über diese Funktion.

Mit dieser Funktion schließt ihr die Meta AI aus einem WhatsApp-Chat aus. (© Screenshot: GIGA)

WhatsApp-Funktion hat mehrere Vorteile

Der erweiterte Datenschutzmodus bringt weitere Vorteile: Geteilte Medien landen nicht mehr automatisch in der Smartphone-Galerie. Das spart euch Speicherplatz. Zudem wird der Chat-Export blockiert. Vor allem aber wird verhindert, dass die Meta AI durch @-Erwähnungen in Gespräche eingeschleust werden kann.

Doch Vorsicht: Die neue Funktion ist kein Allheilmittel. Screenshots und das Weiterleiten von Nachrichten bleiben möglich. Auch sammelt Meta weiterhin fleißig Metadaten wie IP-Adressen und Online-Status – ganz unabhängig von der KI-Nutzung. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt zwar die Nachrichteninhalte, aber sobald die Meta AI per @ angesprochen wird, werden die entsprechenden Inhalte trotzdem an Meta übermittelt (Quelle: Focus).

Es bleibt also dabei: Meta AI ist weiterhin in WhatsApp fest integriert, ihr könnt ihr aber zumindest in Chats das Leben etwas schwerer machen.

