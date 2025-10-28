Wenn Ikea und Apple wirklich eine Affäre eingehen, könnten diese 8 Produkte dabei herauskommen

Apple trifft auf IKEA – und plötzlich ist dein Zuhause smarter als du selbst.
Diese Design-Konzepte zeigen, wie euer Alltag aussehen könnte, wenn Cupertino und Älmhult gemeinsame Sache machen würden. Minimalistisch, (oftmals) praktisch – und ein bisschen überheblich.
Doch wieso sollten die beiden Unternehmen überhaupt kooperieren? Ein Facebook-Post von Ikea macht Hoffnung:
Darauf zu sehen: Das Ikea-Logo ein Herz und ein angebissener Apfel. Solange sich der Möbelgigant hier keinen schlechten Scherz erlaubt, liegt die Vermutung der Zusammenarbeit mit Apple also nahe.
iSTOL
Ein Stuhl mit integriertem kabellosem Ladepad für euer iPhone! Die Idee: Wer sein Handy in der hinteren Hosentasche aufbewahrt, lädt es direkt beim Hinsetzen auf. Blöd nur, dass das Apple-Handy bei solchen Aktionen wahrscheinlich eher in Mitleidenschaft gezogen wird – je nach Körpergewicht des Besitzers.
Okay, vielleicht müssten die Produktentwickler hier nochmal zurück ans Reißbrett.
LJUSKÅBLE
Eine smarte Lampe mit Siri-Integration. Also effektiv eine Art Mini-HomePod, der euch aber auch Licht spendet und eine Ablagefläche fürs kabellose Aufladen eurer Apple-Geräte bietet. Über Siri steuerbar, passt LJUSKÅBLE automatisch Farbe und Helligkeit an deine Stimmung an.
ÄPPLEBY
Ein kleiner, minimalistischer Lautsprecher aus Holz gefertigt – und für die Wiedergabe von Inhalten von Apple Music optimiert. Spotify funktioniert zwar auch, dann aber nur über Umwege.
RAMMBUK
Der digitale Bilderrahmen synchronisiert automatisch eure Bilder aus der iCloud und zeigt diese an. Per Sprachbefehl könnt ihr dabei angeben, was für Bilder gezeigt werden sollen – beispielsweise die Schnappschüsse aus eurem letzten Urlaub oder einfach ein paar euer Foodporn-Bilder, die ihr für Instagram geschossen habt.
SPEGLA
Wenn ihr euch morgens für den Tag bereit macht, zeigt euch SPEGLA die Benachrichtigungen von eurem iPhone an. Keine Sorge, der Spiegel rafft auch dank eingebauter Kamera, wann ihr lieber euer Spiegelbild statt der Benachrichtigungen sehen wollt und blendet diese dann entsprechend aus.
KAFFÖN
Diese Kaffeemaschine synchronisiert sich mit eurem iPhone-Wecker und startet, sobald euer Alarm bimmelt. So habt ihr direkt nach dem Aufstehen euren fertigen Kaffee am Start.
LJUSINT
Gesteuert über HomeKit und euren Apple-Health-Daten, ändert sie ihren Duft nach Stimmung. Erkennt Streit und schaltet auf „Lavendel SOS“.