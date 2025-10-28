Wenn Ikea und Apple wirklich eine Affäre eingehen, könnten diese 8 Produkte dabei herauskommen

Willkommen bei IKEA x Apple!© IMAGO / Manfred Segerer / Bearbeitung: GIGA 1 / 9

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple trifft auf IKEA – und plötzlich ist dein Zuhause smarter als du selbst.

Diese Design-Konzepte zeigen, wie euer Alltag aussehen könnte, wenn Cupertino und Älmhult gemeinsame Sache machen würden. Minimalistisch, (oftmals) praktisch – und ein bisschen überheblich.

Doch wieso sollten die beiden Unternehmen überhaupt kooperieren? Ein Facebook-Post von Ikea macht Hoffnung:

Darauf zu sehen: Das Ikea-Logo ein Herz und ein angebissener Apfel. Solange sich der Möbelgigant hier keinen schlechten Scherz erlaubt, liegt die Vermutung der Zusammenarbeit mit Apple also nahe.