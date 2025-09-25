Wer Aldi Talk nutzt, darf sich über eine schöne Überraschung freuen

Mehr Daten fürs gleiche Geld: Aldi Talk wirbelt den Prepaid-Markt mit einem radikalen Schritt auf.

Ab sofort gibt es bei Aldi Talk deutlich mehr Datenvolumen – und das ohne Aufpreis. Der Discounter hat seine Prepaid-Kombi-Pakete kräftig aufgestockt und schenkt den Kunden satte 66 Prozent zusätzliches Datenvolumen. Wer bisher mit 15, 30 oder 60 GB auskommen musste, darf sich seit dem 15. September über 25, 50 oder sogar 100 GB freuen (Quelle: Aldi Talk).

Aldi wertet Talk-Tarife auf

Die Preise bleiben dabei unverändert: 8,99 Euro für das S-Paket, 13,99 Euro für das M-Paket und 18,99 Euro für das L-Paket.

Doch das ist ist noch nicht alles. Auch die noch jungen Unlimited-on-Demand-Tarife werden attraktiver. Zwar steigen die Preise hier um einen Euro, dafür können Nutzer nach dem Erreichen des Limits jedoch unbegrenzt oft 1 GB kostenlos nachbuchen.

Das heißt: 25, 50 oder 100 GB stehen von Beginn an bereit. Wer danach noch mehr braucht, kann unbegrenzt Daten nachbuchen – allerdings nur in 1-GB-Schritten, sobald das Restvolumen unter ein GB fällt. Das ist zwar nervig, kann euch jedoch bares Geld sparen, solange ihr den Zusatzaufwand in Kauf nehmt, das Zusatzvolumen in der Aldi-Talk-App abzurufen.

Aldi reagiert auf die Konkurrenz

Mit diesem Schritt folgt Aldi Talk einem klaren Trend am Markt. In den vergangenen Monaten haben viele Anbieter das Datenvolumen in ihren Tarifen erhöht, um dem wachsenden Bedarf durch Streaming, Gaming und mobiles Arbeiten gerecht zu werden (bei Aldi Talk anschauen).

Für Bestandskunden ist die Umstellung besonders bequem: Das zusätzliche Volumen wird automatisch bei der nächsten Tariferneuerung freigeschaltet – ganz ohne Zutun. Wer viel surft, aber keine langfristigen Vertragsbindungen eingehen will, dürfte in den neuen Paketen ein spannendes Angebot finden.