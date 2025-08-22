Wer bekommt einen Presseausweis – und wo stellt man den Antrag?

Ein Presseausweis ist ein wichtiges Dokument für Journalistinnen und Journalisten, das ihnen den Nachweis ihrer beruflichen Tätigkeit erleichtert und ihnen oft bestimmte Vorteile oder Zugangsrechte verschafft, etwa bei Veranstaltungen, Behörden oder in Krisengebieten. Wie kann man so einen Presseausweis beantragen?

Wer kann einen Presseausweis beantragen?

In Deutschland ist der Presseausweis kein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, sondern wird von journalistischen Verbänden, Vereinigungen und Organisationen ausgegeben. Daher hängt der Antrag stark davon ab, welchem Verband man angehört oder welchen Ausweis man benötigt.

Grundsätzlich richtet sich der Presseausweis an hauptberuflich oder regelmäßig journalistisch tätige Personen. Dazu zählen Reporterinnen, Redakteure, freie Journalistinnen, Fotografen für Nachrichtenmedien oder Blogger, die regelmäßig journalistisch arbeiten. Das weist man zumeist durch eine beigefügte Kopie des Arbeitsvertrages nach. Die Mitgliedschaft in einem anerkannten Journalistenverband erleichtert den Antrag erheblich, da diese Verbände die Echtheit der journalistischen Tätigkeit prüfen.

Der Ausweis muss jährlich neu beantragt werden, damit gewährleistet ist, dass man auch weiterhin hauptberuflicher Journalist ist.

Wo beantragt man einen Presseausweis online?

In Deutschland gibt es mehrere Organisationen, die Presseausweise ausstellen. Der bekannteste ist der Deutsche Journalisten-Verband (DJV). Auch der Deutsche Journalistenverband für Freie (DFJV) oder der Bundesverband Deutscher Pressesprecher (BDP) bieten Ausweise für ihre Mitglieder an. Für bestimmte Tätigkeiten, wie etwa den Zugang zum Bundestag oder Landesparlamenten, gibt es spezielle Ausweise oder Akkreditierungen, die zusätzlich beantragt werden müssen.

Wie läuft der Antrag ab?

Zunächst muss man sich beim jeweiligen Verband registrieren und meist Mitglied werden. Für den Antrag auf den Presseausweis benötigt man Nachweise über die journalistische Tätigkeit, zum Beispiel Arbeitsproben, Veröffentlichungen, eine Bestätigung des Arbeitgebers oder eigene journalistische Projekte. Der Verband prüft diese Unterlagen und entscheidet über die Ausstellung des Ausweises. In der Regel erhält man nach erfolgreicher Prüfung einen Ausweis, der ein bis drei Jahre gültig ist, je nach Verband.

Zusatzinformationen:

Der Presseausweis ist oft auch digital verfügbar, zum Beispiel als App oder PDF, um den Nachweis bei Kontrollen schnell zu erbringen.

Einige Ausweise ermöglichen den Zugang zu Veranstaltungen, Pressekonferenzen, Flughäfen oder zu exklusiven Medienbereichen.

Für internationale Einsätze kann es notwendig sein, einen speziellen Ausweis oder eine zusätzliche Akkreditierung zu beantragen.

Wie hoch sind die Kosten, wenn man einen Presseausweis beantragen möchte?

Die Kosten hängen davon ab, bei wem man den Ausweis beantragt. Bei den meisten Journalisten-Verbänden ist der Presseausweis im Mitgliedsbeitrag inkludiert. Die Kosten variieren je nach Landesverband. Größtenteils liegen die Gebühren inklusive Ausweis zwischen 30 und 70 Euro pro Jahr.