Wer billig kauft, kauft zweimal: Diese Fehler solltet ihr vermeiden, wenn ihr eurer Fahrrad zum E-Bike umbaut

Euer altes Fahrrad liebt ihr, aber die Anstiege werden mühsamer und die Strecken länger? Ein E-Bike-Umbau könnte die Lösung sein, um eurem treuen Begleiter neues Leben einzuhauchen. Wir zeigen euch, worauf ihr bei der Verwandlung achten müsst, um auch rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.

Warum ein Fahrrad zum E-Bike umbauen?

Der Wunsch, dem eigenen Fahrrad elektrische Unterstützung zu verleihen, entspringt oft einer Mischung aus praktischen und emotionalen Gründen. Denn zu seinem eigenen Fahrrad hegt man häufig eine besondere Beziehung. Es hat einen auf unzähligen Touren und zu Partys begleitet, ist perfekt auf eure Körpermaße eingestellt und besitzt einen ideellen Wert, den kein neues Rad ersetzen kann. Ein Umbau ermöglicht es, diese Vertrautheit zu bewahren und gleichzeitig die Vorteile einer elektrischen Unterstützung zu nutzen.

Zudem ist ein Umbau nachhaltiger. Anstatt ein funktionstüchtiges Fahrrad auszumustern und Ressourcen für die Produktion eines komplett neuen E-Bikes zu verbrauchen, wertet ihr das Bestehende auf. Ihr verlängert den Lebenszyklus eures Rades und handelt somit ressourcenschonend. Zudem kann ein Umbau finanziell attraktiv sein, insbesondere wenn ihr bereits ein hochwertiges Fahrrad besitzt, das als Basis dient. Ihr investiert gezielt in die Antriebstechnik, ohne für einen komplett neuen Rahmen, Schaltung und weitere Komponenten bezahlen zu müssen.

Diese Fehler solltet ihr beim Umbau vermeiden

Es klingt also total sinnvoll, sein altes Fahrrad zu einem E-Bike umszubauen. Und das Gute: Ihr dürft das mit jedem Fahrrad machen, egal welcher Marke, Bauart und Alter.

Zudem gilt euer neues E-Bike wie jedes andere rechtlich weiterhin als Fahrrad und ihr dürft damit auf Fahrradwegen und Bürgersteigen fahren. Auch unterliegt ihr nicht der Helmpflicht.

Allerdings kann bei einem Umbau auch einiges schief gehen und das Rad muss ein paar technische Kriterien erfüllen, damit es gesetzlich erlaubt ist.

Damit ihr sicher ans Ziel kommt, solltet ihr daher diese typischen Fehlerquellen kennen und umschiffen.

Motorleistung: Ein E-Bike darf maximal eine Nenndauerleistung von 250 Watt haben. Einige Umbau-Sets könnt ihr aber auch mit 500 Watt, 750 Watt und mehr bekommen. Wenn ihr einen leistungsstärkeren Motor einbaut, wird euer Rad rechtlich zu einem Kleinkraftrad (den genauen Unterschied haben wir in unserem Ratgeber Unterschied E-Bike Pedelec erklärt). Ihr dürft dann nur noch auf der Straße fahren und müsst einen Helm tragen. Höchstgeschwindigkeit: Ein E-Bike-Motor darf euch nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h beim Treten unterstützen. Bei höheren Geschwindigkeiten muss der Motor abschalten. WICHTIG: Einige Umbau-Sets beinhalten keinen Geschwindigkeitssensor. Ergo kann die Motorsteuerung nicht wissen, wie schnell ihr fahrt und ignoriert die Grenze. Werdet ihr mit so einem Bike erwischt, gilt das als illegales Tuning. Gashebel: Der Motor eines E-Bikes darf nur beim Treten unterstützen und nicht von alleine für Antrieb sorgen. (Ausnahme ist eine Anschiebehilfe bis max. 6 km/h). In einigen Sets sind allerdings Gashebel und -griffe enthalten. Benutzt ihr sie, fährt das E-Bike ohne eine Tretbewegung. Sie sind jedoch bei E-Bikes verboten. Auch wenn sie vielleicht nicht auffällig sind, ein Polizist erkennt sie sofort. Stabile Basis: Auch wenn es verführerisch ist, einen alten 50-Euro-Dratesel zu einem E-Bike umzubauen, solltet ihr hier vorsichtig sein. Ein wackeliger Rahmen oder schwache Bremsen sind ein Sicherheitsrisiko. Verwendet daher nur Fahrräder, die noch gut in Schuss sind. Worauf ihr achten solltet, lest ihr weiter unten. Fachhändler: Es gibt viele Hersteller von Umbau-Sets, die sich auf Plattformen wie Amazon und Temu tummeln. Sie erfüllen oft nicht die Kriterien, damit dein E-Bike hinterher noch rechtlich als Fahrrad gilt. Das müssen sie auch nicht. Denn die Umbauten dürftet ihr auf Privatgelände fahren und damit dürfen die Händler sie auch verkaufen. Nur eben auf die Straße dürftet ihr damit nicht. Damit ihr aber StVZO-konforme Sets bekommt, geht zu Fachhändlern wie Pendix, windmeile und EBIKE SOLUTIONS. Sie bieten Produkte, die auf den deutschen Markt zugeschnitten sind. Reichweite: Die vom Hersteller angegebene Akkureichweite sind oft Idealwerte. Euer Fahrstil, das Gelände, das Gesamtgewicht und die Außentemperatur beeinflussen die tatsächliche Reichweite erheblich. In den meisten Fällen erreichen E-Bikes in der Praxis etwa 70 Prozent der angegebenen Reichweiten. Chaotische Kabelführung: Lose herumflatternde Kabel sehen nicht nur unschön aus, sie stellen auch eine Gefahr dar. Plant die Verlegung der Kabel sorgfältig und befestigt sie sicher am Rahmen.

Gashebel sind an E-Bikes verboten – egal ob als Daumenhebel oder Gasgriff. (© Fdit / Drfeify)

Vorteile und Nachteile eines Umbaus

Ihr solltet es euch gut überlegen, bevor ihr euer Fahrrad auseinanderschraubt. Denn neben Vorteilen bringt das Umrüsten eines Fahrrads auch Nachteile mit sich.

Vorteile:

Kosteneinsparung: Ein hochwertiger Umbausatz ist in der Regel günstiger als ein vergleichbares neues E-Bike.

Nachhaltigkeit: Ihr nutzt euer bestehendes Fahrrad weiter und schont so wertvolle Ressourcen.

Vertrautes Fahrgefühl: Ihr behaltet euer gewohntes Fahrrad mit seiner individuellen Passform und Geometrie.

Individualität: Ihr könnt die Komponenten des Antriebs wie Motorleistung und Akkukapazität nach euren Wünschen zusammenstellen.

Nachteile:

Technisches Know-how: Der Umbau erfordert handwerkliches Geschick und technisches Verständnis.

Kompatibilität: Nicht jedes Fahrrad eignet sich für einen Umbau. Rahmen und Bremsen müssen den zusätzlichen Belastungen standhalten.

Gewährleistung: Ihr übernehmt die Verantwortung für das Gesamtsystem. Die Gewährleistung der Fahrradhersteller erlischt in der Regel.

Optik: Akku und Kabel können die Ästhetik des Fahrrads beeinträchtigen, wenn sie nicht sauber integriert werden.

Kostenvergleich: Umbau eines Fahrrads vs. Kauf eines E-Bikes

Gute und legale Nachrüst-Kits beginnen preislich bei etwa 500 bis 700 Euro. Je nach Motorart, Akkugröße und Qualität der Komponenten können die Kosten aber auch schnell auf 1.500 Euro oder mehr ansteigen. Für einen soliden Mittelmotor-Umbausatz solltet ihr mit rund 1.000 bis 1.200 Euro rechnen.

Dem gegenüber stehen die Kosten für ein neues E-Bike. Brauchbare Einsteigermodelle von etablierten Marken sind selten unter 2.000 Euro zu finden. Für ein qualitativ hochwertiges E-Bike mit Mittelmotor und integriertem Akku werden schnell 2.500 bis 4.000 Euro fällig.

Besitzt ihr also bereits ein gutes Fahrrad mit einem stabilen Rahmen und zuverlässigen Bremsen, kann der Umbau eine deutliche Ersparnis von mehreren hundert bis über tausend Euro bedeuten. Wenn euer altes Fahrrad jedoch bereits verschlissen ist und neben dem Umbausatz weitere Investitionen in neue Bremsen, eine neue Schaltung oder Reifen notwendig werden, kann sich das Blatt schnell wenden. In einem solchen Fall könnte der Kauf eines neuen E-Bikes die unkompliziertere und letztlich sogar günstigere Alternative sein.

Kann man jedes Fahrrad zum E-Bike umrüsten?

Nicht jeder Drahtesel ist für die zusätzliche Kraft eines Elektromotors geschaffen. Bevor ihr einen Umbausatz bestellt, solltet ihr folgende Punkte checken.

Die wichtigste Komponente ist der Rahmen. Er muss stabil genug sein, um die zusätzlichen Kräfte aufzunehmen, die durch den Motor und das höhere Gesamtgewicht entstehen. Besonders bei Carbonrahmen ist Vorsicht geboten. Sie sind extrem leicht und steif, aber nicht so widerstandsfähig gegen punktuelle Kräfte, die durch den Umbau auftreten können. Unbeschädigte Stahl- und Aluminiumrahmen eignen sich hingegen gut.

Ebenso entscheidend sind die Bremsen. Ein E-Bike erreicht leichter höhere Geschwindigkeiten und wiegt mehr als ein unmotorisiertes Rad. Einfache Felgenbremsen können hier schnell an ihre Grenzen geraten. Hydraulische Scheibenbremsen sind die sicherste Wahl, da sie auch bei Nässe und hoher Belastung zuverlässig verzögern. Ist euer Rad nicht damit ausgestattet, solltet ihr die Kosten für eine Nachrüstung in eure Kalkulation einbeziehen.

Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrrads, das vom Hersteller angegeben wird, dürft ihr nicht überschreiten. Rechnet das Gewicht des Umbausatzes (Motor und Akku wiegen zusammen oft 6 bis 8 kg), euer eigenes Körpergewicht und das Gewicht des Gepäcks zusammen. Liegt die Summe über dem Limit, ist ein Umbau aus Sicherheitsgründen tabu.

Euer Fahrrad sollte Scheibenbremsen haben, damit der Umbau zum E-Bike Sinn macht. (© Petr Babáček / Pexels)

Arten von E-Bike-Umbausätzen

Um ein Fahrrad zu einem E-Bike zu machen, benötigt es immer einen Akku, einen Elektromotor und einen Bordcomputer. Die besseren Sets beinhalten zusätzlich neue Bremsgriffe, Schalt- und Geschwindigkeitssensoren. Dadurch schaltet der Motor automatisch ab, wenn ihr bremst, denn Gang wechselt oder zu schnell werdet.

Auf dem Markt findet ihr hauptsächlich drei verschiedene Arten von Motoren, die sich in ihrer Position am Fahrrad und in ihrem Fahrverhalten unterscheiden.

Vorderrad-Nabenmotor: Dieser Motor wird in die Nabe des Vorderrads eingebaut. Die Montage ist vergleichsweise einfach, da sie unabhängig von der Schaltung ist. Das Fahrverhalten kann sich jedoch anfühlen, als würde das Rad gezogen werden, und auf losem Untergrund kann das Vorderrad leichter durchdrehen.

Dieser Motor wird in die Nabe des Vorderrads eingebaut. Die Montage ist vergleichsweise einfach, da sie unabhängig von der Schaltung ist. Das Fahrverhalten kann sich jedoch anfühlen, als würde das Rad gezogen werden, und auf losem Untergrund kann das Vorderrad leichter durchdrehen. Hinterrad-Nabenmotor: Hier sitzt der Motor in der Hinterradnabe. Dies sorgt für ein natürlicheres, schiebendes Fahrgefühl und eine bessere Traktion. Der Einbau ist etwas aufwendiger, da er die Schaltung betrifft. Hinterradmotoren sind eine beliebte und bewährte Option für viele Umbauprojekte.

Hier sitzt der Motor in der Hinterradnabe. Dies sorgt für ein natürlicheres, schiebendes Fahrgefühl und eine bessere Traktion. Der Einbau ist etwas aufwendiger, da er die Schaltung betrifft. Hinterradmotoren sind eine beliebte und bewährte Option für viele Umbauprojekte. Mittelmotor: Der Mittelmotor wird direkt am Tretlager montiert. Er gilt als die fortschrittlichste und harmonischste Antriebsart. Da die Kraft direkt auf die Kette wirkt, fühlt sich die Unterstützung sehr natürlich und intuitiv an. Der tiefe und zentrale Schwerpunkt sorgt für ein stabiles und ausgewogenes Fahrverhalten, das dem eines modernen E-Bikes am nächsten kommt. Die Montage ist jedoch die komplexeste und nicht bei allen Rahmenformen möglich. © GIGA

Fazit: Lohnt sich der Umbau?

Die Verwandlung eines Fahrrads in ein E-Bike ist ein Projekt, das ebenso reizvoll wie anspruchsvoll ist. Es bietet die Chance, ein geliebtes Fahrrad zu modernisieren, Geld zu sparen und nachhaltig zu handeln. Wenn ihr ein stabiles Fahrrad besitzt, handwerklich geschickt seid und euch bewusst für ein legales, hochwertiges Umrüst-Kit entscheidet, könnt ihr ein maßgeschneidertes E-Bike erschaffen, das euch noch viele Jahre Freude bereitet.

Der Umbau lohnt sich vor allem dann, wenn die Basis stimmt und ihr die technischen Herausforderungen nicht scheut. Ihr erhaltet eine individuelle Lösung, die perfekt zu euch passt.

Ist euer altes Fahrrad jedoch bereits in die Jahre gekommen oder fehlt euch das technische Vertrauen, ist der Kauf eines neuen E-Bikes die bessere und sicherere Alternative. Ihr profitiert von einer perfekt abgestimmten Gesamtkonzeption, modernen Features wie einem integrierten Akku und einer vollumfänglichen Herstellergarantie. Letztlich hängt die Entscheidung von eurer persönlichen Situation, euren Fähigkeiten und euren Prioritäten ab.