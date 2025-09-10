Wer „buy now, pay later“ nutzt, kommt bald um die Schufa kaum noch herum

Wer sich mit Angeboten wie „buy now, pay later“ mehr Zeit zur Zahlung sichert, muss in Zukunft finanziell blank ziehen.

Dafür sorgen neue Verbraucherschutzrichtlinien, deren Einführung ab November 2026 die Bundesregierung nun durchgewunken hat. Das Ziel: Kundinnen und Kunden vor der Schuldenfalle schützen. Denn die Sorge ist groß – und nicht gänzlich unbegründet –, dass gerade viele kleinere Kredite für Verbraucher in Chaos und Zahlungsunfähigkeit münden.

„Buy now, pay later“ für Kunden bald schwieriger

Mit der Einführung setzt die Regierung die angepassten Verbraucherkreditrichtlinien der EU um. Bedeutet: Selbst bei Kleinkrediten unter 200 Euro müssen Anbieter künftig die Kreditnehmer überprüfen. Auskunfteien wie die Schufa sind dabei die erste Wahl, aber auch Selbstauskünfte übers Einkommen, Gehaltsnachweise und Kontoauszüge können Auskunft darüber geben, ob Kreditnehmer einen sogenannten Kurzzeitkredit bedienen können.

Genau in dieses Feld fallen die beliebten „buy now, pay later“-Angebote. Ob PayPal, Klarna oder andere Anbieter, das System ist dabei immer gleich: Ihr wählt bei Bestellung, meist in Online-Shops, ein späteres Zahlungsziel aus, etwa 14 oder 30 Tage später. Dann erst wird die Zahlung fällig, innerhalb des Zeitraums fallen gerade bei den Kleinkrediten in der Regel keine Zinsen an.

Verpasst ihr aber den Zahlungstermin, kann es mit der Zeit teuer werden. Vor der Gefahr, den Überblick über mehrere solcher Kredite zu verlieren und sich Schritt für Schritt tiefer in die Überschuldung zu manövrieren, warnen Verbraucherschützer seit Jahren.

Schufa baut ihre Macht aus

Auch die Schufa sieht dieses Problem. Die Zahl der Ratenkredite steigt seit Jahren an, vor allem im Bereich unter 1.000 Euro. „Dieser starke Anstieg unterstreicht das potenzielle Überschuldungsrisiko durch viele kleine Kredite wie etwa von ‚buy now, pay later‘-Angeboten“, erklärt Ole Schröder, Vorstandsmitglied der Schufa.

Gerade deren Geschäft dürfte mit den Änderungen Aufwind bekommen. Denn für viele Anbieter von Verbraucherkrediten wie „buy now, pay later“ wird die Schufa-Abfrage die einfachste Lösung sein, um den Vorgaben zu genügen.

Sieht beim Schufa-Score alles gut aus, gibt es die Option, später zu zahlen. Wenn nicht, könnten weitere Informationen eingezogen werden oder letztlich kein späteres Zahlungsziel für betroffene Kunden angeboten werden.

Die kommende Änderung sei nun zwar ein Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem bleiben die Vorgaben in vielen Details vage, kritisiert der Bundesverband der Verbraucherzentralen.

Mehr Schufa – weniger Schulden? Grundsätzlich begrüße ich die neuen Vorgaben zur Überschuldungsprävention. Wer Produkte auf Pump kaufen will, muss jetzt beweisen, dass man sich das leisten kann – und zwar vorher. Die Schufa wird meiner Ansicht nach damit ihre ohnehin schon erhebliche Marktmacht bei der Kreditvergabe ausbauen, was ich kritisch sehe. Aber: Bis die Änderungen bei den Verbraucherkrediten greifen, will die Schufa ihre Scoring-Geheimnisse lüften, sodass Betroffene jederzeit die Bewertung bei der Schufa überprüfen können. So kann man sich guten Gewissens auch mal etwas Zeit lassen beim Bezahlen – wenn auch nicht zu lange! Felix Gräber

