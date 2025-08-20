Wer Chrome auf dem Android-Handy oder PC nutzt, muss aktiv werden

Eine hochriskante Sicherheitslücke in Chrome bedroht PC- und Smartphone-Nutzer gleichermaßen.

Ein fataler Fehler in Googles Chrome-Browser macht eure Geräte zur leichten Beute für Cyberkriminelle. Der Tech-Gigant hat deshalb ein dringendes Sicherheitsupdate für alle Versionen seines beliebten Browsers veröffentlicht.

Wichtiges Chrome-Update ist da

Die Gefahr lauert in der JavaScript-Engine V8 – dem Herzstück des Chrome-Browsers. Dort entdeckten Sicherheitsforscher eine schwerwiegende Lücke, die es Angreifern ermöglicht, schädlichen Code einzuschleusen und auszuführen. Im schlimmsten Fall können Hacker dadurch die komplette Kontrolle über euer System übernehmen. Deswegen hat Google mit Chrome 139 ein wichtiges Software-Update veröffentlicht.

Besonders interessant: Google hält sich mit Details zur Schwachstelle bewusst zurück. Das Unternehmen will erst dann Informationen preisgeben, wenn möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer das Update installiert haben – eine Strategie, die Hackern das Leben schwerer macht.

Google rollt das Update für alle Plattformen aus: Windows- und macOS-Nutzer benötigen die Version 139.0.7258.138/.139, Linux-Anwender die 139.0.7258.138. Auf Android-Geräten solltet ihr im Play Store nach der Version 139.0.7258.143 Ausschau halten. iOS-Nutzer können in den kommenden Tagen mit einem Update rechnen. Auch verwandte Browser wie Microsoft Edge werden bald nachziehen (Quelle: GoogleBlog).

Ihr müsst aktiv werden

Das Chrome-Update lässt sich entweder über die integrierte Update-Funktion des Browsers installieren oder manuell über den Download-Bereich einspielen. Wichtig: Mit der Zeit installiert sich das Update auf dem PC und Mac im Hintergrund automatisch. Ihr müsst den Browser aber einmal neu starten, damit die neue Version aktiv wird. Besonders Mac-Nutzer, die Apps oft lange nicht schließen, müssen das beachten.

Wenn ihr ein Android-Smartphone oder anderes Gerät mit App-Store besitzt, dann müsst ihr dort nach dem Software-Update suchen und es installieren. Je früher ihr das macht, desto schneller seid ihr geschützt.