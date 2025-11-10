Wer das perfekte Männerspielzeug bei Aldi verpasst hat, kriegt es jetzt für 4.798 Euro

Und ihr kriegt das Teil sogar noch günstiger als damals bei Aldi!

Bagger fahren – das ist der Traum vieler Männer. Wer gerade knapp 4.800 Euro locker hat, kann sich diesen endlich erfüllen. Denn Hagebau verkauft den Scheppach Mini-Benzin-Bagger EXC815 für 4.798 Euro – Versand per Spedition inklusive (bei Hagebau anschauen). Damit ist der Bagger jetzt sogar noch günstiger als damals im Aldi-Onlineshop zu haben.

Gut zu wissen: Wer die Hagebau-Kundenkarte nutzt, bekommt zusätzlich drei Prozent Rabatt auf den Einkauf. Damit reduziert sich der Kaufpreis auf 4.654,06 Euro.

Dieses wunderbare Männerspielzeug könnte euch gehören – wenn ihr das nötige Kleingeld über habt. (© Scheppach)

Mini-Bagger bei Hagebau anschauen

Für wen lohnt sich der Mini-Bagger bei Hagebau?

Kleine Baufirmen und Handwerksbetriebe bekommen ein kompaktes, aber leistungsstarkes Gerät, das auch auf engem Raum arbeitet.

Hobbygärtner und Grundstücksbesitzer: ideal, um größere Erdarbeiten selbst umzusetzen – oder vor den Nachbarn anzugeben.

Nicht empfehlenswert für: Gelegenheitsnutzer, die den Bagger für ein einmaliges Projekt brauchen – hier lohnt sich Mieten mehr als Kaufen.

Mit 69 cm Spurbreite passt der Bagger sogar durch Gartentore oder schmale Einfahrten. Der LED-Scheinwerfer sorgt dafür, dass ihr auch bei Dämmerung den Überblick behaltet.

Der verbaute 8,5-PS-Motor sorgt für ausreichend Leistung, um auch verdichteten Boden zu bewegen. Die Hydrauliksteuerung ermöglicht präzises Arbeiten und dank des E-Starters springt der Benziner auf Knopfdruck an.

Der Kettenantrieb sorgt dafür, dass ihr euch auch auf unebenem Gelände problemlos fortbewegen könnt.

Was der Mini-Bagger alles aufm Kasten hat, könnt ihr euch im offiziellen Herstellervideo anschauen:

Käufer sind vom Mini-Bagger begeistert

Kunden scheinen vom Scheppach-Bagger sehr angetan zu sein. Einer der Käufer erklärt: „Eine gute und für den Preis unschlagbare Maschine!“ (Quelle: Bauhaus)

Durch die eher kompakte Bauweise fehlt es dem Mini-Bagger in manchen Situationen im Vergleich zu seinen größeren Brudern zwar etwas an Leistung – dafür hat er auch einen ganz besonderen Vorteil: Er passt problemlos in die Garage oder unter den Carport. Einziges Manko: Einige Kunden wünschen sich, dass der Mini-Bagger ab Werk mit einem Dach ausgestattet wäre, damit man vor Witterung geschützt ist.

