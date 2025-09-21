Wer diese 40 technischen Meisterwerke kennt, fühlt echte Nostalgie

Bevor alles digital war, wurden Songs noch auf Kassette aufgenommen.© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung GIGA 1 / 41

Der technische Fortschritt bringt immer wieder neue Probleme mit sich – entfernt aber gleichzeitig auch alte. Wir haben für euch ein paar typische Dinge und Technologien der 80er und 90er zusammengestellt, die heutige Kids gar nicht mehr verstehen. Wenn jetzt ein Bleistift und eine Musikkassette nebeneinander liegen, wissen nur noch „Oldies“, was das bedeutet.

Warum ist das Icon für den „Speichervorgang“ nach wie vor in zahlreichen Programmen eine Diskette – obwohl viele noch nie eine gesehen haben? Wer erinnert sich noch an Klick-Klack-Kugeln und weiß, wie man ein Wählscheibenschloss austrickst?

Wenn ihr euch noch an den VC20 erinnern könnt und im Telefonbuch eine Nummer gesucht habt, dann seid ihr echt alt. Woran man das noch erkennen kann, zeigt euch die GIGA-Reise in die Vergangenheit.