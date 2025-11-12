Wer diese Edeka-Warnung ignoriert, riskiert einen Besuch beim Zahnarzt

Vom Verzehr des Produkts wird ausdrücklich abgeraten.

Ein bundesweiter Rückruf von Edeka sorgt für Unruhe bei Fans von Hülsenfrüchten. Die Supermarktkette warnt aktuell vor zwei Sorten brauner Linsen in der 400-Gramm-Dose, in denen sich kleine Steine verstecken können.

Edeka-Kunden müssen aufpassen: Diese Linsen werden zurückgerufen

Wer nicht aufpasst und kräftig zubeißt, riskiert im schlimmsten Fall einen Besuch beim Zahnarzt.

Betroffen sind die Produkte „Edeka Bio Braune Linsen“ sowie die „Edeka Herzstücke Braune Linsen“. Bei der Bio-Variante solltet ihr auf die Mindesthaltbarkeitsdaten 31. Januar 2028, 28. Februar 2028 und 31. Mai 2028 achten. Die „Herzstücke“-Linsen sind mit dem Datum 31. Mai 2028 vom Rückruf erfasst. Andere Chargen oder Produkte sind laut Edeka nicht betroffen (Quelle: lebensmittelwarnung.de).

So sehen die betroffenen Dosen aus. (© Edeka via ITALIA MEAL S.r.l. food industry)

So einfach kriegt ihr euer Geld für die Linsen zurück

Da die Ware deutschlandweit in allen 16 Bundesländern verkauft wurde, ist eine genaue Prüfung des eigenen Vorrats entscheidend. Die Empfehlung ist eindeutig: Die betroffenen Dosen sollten auf keinen Fall mehr für die Zubereitung von Mahlzeiten verwendet, geschweige denn verzehrt werden. Das Verschlucken der Steinchen könnte gesundheitliche Risiken bergen.

Der Hersteller, die italienische Firma ITALIA MEAL S.r.l. food industry, und Edeka haben die betroffenen Produkte bereits aus dem Handel entfernt. Ihr könnt die Konserven auch ohne Vorlage des Kassenbons in eurer Edeka-Filiale zurückgeben und erhaltet den vollen Kaufpreis zurück.

Übrigens: Das ist nicht das einzige Produkt, das Edeka aktuell zurückruft. Auch bei Schinkenwürfeln und Eisriegeln der Marke Gut & Günstig sollten die Kunden aktuell zweimal hinschauen, bevor sie die Lebensmittel verzehren.

Gut zu wissen: Wer stets über aktuelle Produktrückrufe informiert bleiben will, sollte sich am besten die passende App auf sein Smartphone laden. So werdet ihr via Push-Benachrichtigung darüber in Kenntnis gesetzt, wenn weitere Lebensmittel oder Produkte Teil eines Rückrufs sind.