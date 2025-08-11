Wer diese Einstellung in WhatsApp ändert, entkommt einer bösen Falle

Auf WhatsApp macht gerade eine neue Betrugsmasche die Runde – doch zum Glück gibt es ein einfaches Mittel, um sich davor zu schützen.

Immer mehr WhatsApp-Nutzer berichten von einem beunruhigenden Phänomen: Ohne Vorwarnung landen sie in Gruppen mit kryptischen Namen wie „AMG349“. Was zunächst harmlos erscheint, entpuppt sich als ausgeklügelte Betrugsmasche. Die Kriminellen locken mit lukrativen Jobangeboten und versprechen Tagessätze von bis zu 800 Euro – doch am Ende drohen Identitätsdiebstahl und finanzielle Verluste.

WhatsApp-Betrüger wollen an eure Daten und euer Geld

Die Masche der Betrüger ist dabei geschickt aufgebaut: In den Gruppen tummeln sich scheinbar normale Nutzer, die Fragen stellen und von positiven Erfahrungen berichten. Tatsächlich handelt es sich dabei meist um Bots oder Komplizen der Betrüger, die eine vertrauenswürdige Atmosphäre schaffen sollen.

Was viele nicht wissen: Allein durch die Gruppenmitgliedschaft sind bereits die eigenen Telefonnummern für alle anderen Teilnehmer sichtbar (Quelle: BR). Die Betrüger sammeln diese Daten und nutzen sie für weitere kriminelle Aktivitäten. Noch gefährlicher wird es, wenn arglose Nutzer auf die geposteten Links klicken oder persönliche Informationen preisgeben.

So schiebt ihr der WhatsApp-Masche den Riegel vor

WhatsApp selbst warnt eindringlich vor diesen Betrugsversuchen und empfiehlt, die Datenschutz-Einstellungen anzupassen. Denn mit wenigen Handgriffen kann man sich vor dieser Masche schützen – so geht’s:

WhatsApp-Einstellungen öffnen, indem ihr auf die drei Punkte ⁝ oben rechts in der App drückt. Den Punkt „Datenschutz“ auswählen. Anschließend ins Untermenü „Gruppen“ navigieren. Dort angekommen, müsst ihr die Berechtigung für Gruppeneinladung auf „Meine Kontakte“ beschränken.

In diesem Menü könnt ihr einstellen, wer euch in Gruppen einladen kann. (© Screenshot GIGA)

Auf diese Weise seid ihr vor dieser Masche sicher. Wer bereits Mitglied in einer verdächtigen Gruppe ist, sollte diese sofort verlassen, blockieren und melden.

