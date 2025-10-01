Wer diese Google-Smartwatch nutzt, hat jetzt ein großes Problem

Pixel-Watch-Besitzer sollten sich nach einer Alternative umschauen.

Wer die erste Generation der Google Pixel Watch (Test) besitzt, sollte sich lieber nach einer neuen Smartwatch umsehen. Zum Oktober 2025 endet der offizielle Software-Support. Ab diesem Zeitpunkt liefert Google weder Sicherheits-Updates noch neue Funktionen (Quelle: Google).

Google trägt die erste Pixel Watch ins Software-Grab

Die Uhr funktioniert zwar weiterhin, wird aber zunehmend unsicher und technisch abgehängt. Besonders heikel: Ohne regelmäßige Patches steigt die Gefahr, dass Angreifer Sicherheitslücken ausnutzen.

Nutzer müssen sich entscheiden, ob sie riskieren wollen, die Uhr weiterhin zu nutzen – oder jetzt auf ein neueres Modell umsteigen. Weitere Konsequenzen: keine neuen Funktionen, die Kompatibilität mit kommenden App-Versionen ist nicht garantiert.

Welche Smartwatch-Alternativen gibt es für Nutzer?

Wer seine Pixel Watch mag, greift am besten zu einem der Nachfolgemodelle von Google. In wenigen Tagen startet etwa der Verkauf der Pixel Watch 4, die im Vergleich zur ersten Generation diverse Verbesserungen und neue Funktionen bietet. Hier läuft die Update-Garantie immerhin bis zum Oktober 2028.

Doch auch abseits von Google gibt es valide Optionen: die Galaxy Watch 8, die vor allem für Samsung-Nutzer ein Blick wert ist, sowie die Huawei Watch GT6 Pro (Test), die für ihre lange Akkulaufzeit gelobt wird.

Hey Google, längere Smartwatch-Updates müssen her! Dass Google die erste Pixel Watch nach nur drei Jahren aus dem Update-Zyklus nimmt, zeigt ein generelles Problem im Wearable-Markt: Viele Smartwatches werden schon nach kurzer Zeit nicht mehr mit Updates versorgt. Samsung bietet immerhin vier Jahre Software-Updates und fünf Jahre Sicherheits-Updates für seine Uhren an – und geht so mit gutem Beispiel voran (Quelle: Endoflife.date). Bei mir als Besitzer einer Pixel Watch 2 (Test) fällt voraussichtlich im nächsten Jahr der Update-Hammer – und das ist verdammt schade. Denn meine Google-Smartwatch funktioniert bis heute tadellos und wird wahrscheinlich auch in ein paar Jahren noch ihren Dienst verrichten. Robert Kohlick

