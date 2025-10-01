Wer diese Strecke mit dem Flixtrain fährt, ist bald 1,5 Stunden früher am Ziel

Ein Umstieg weniger, 90 Minuten gespart!

Zum Winterfahrplan am 14. Dezember 2025 gibt es für Bahnreisende eine gute Nachricht: Wer künftig mit dem Flixtrain von Hamburg nach Stuttgart unterwegs ist, spart viel Zeit. Die Verbindung, die bisher knapp zehn Stunden dauerte, verkürzt sich auf rund achteinhalb Stunden – und das ohne lästigen Umstieg in Berlin.

Flixtrain ändert Fahrplan – diverse Orte profitieren

Auch andere Städte profitieren von dieser Neuerung. Durch die durchgehende Strecke werden neben Hamburg und Stuttgart auch Frankfurt, Erfurt und Halle direkter angebunden. Das lästige Umsteigen für die Fahrgäste in Berlin entfällt.

Neben der Hamburg-Stuttgart-Linie weitet Flixtrain auch auf anderen Strecken sein Angebot aus. Besonders zwischen Berlin und den Wirtschaftszentren Frankfurt und Stuttgart legt der Anbieter nach. Statt bisher viermal fahren die Züge nun fünfmal pro Tag in jede Richtung.

Insgesamt will Flix sein Zugnetz im Vergleich zum Vorjahr um rund 15 Prozent vergrößern – ein beachtlicher Sprung. Trotzdem: Mit dem Angebot der Deutschen Bahn, die mit über 90 Prozent Marktanteil den Fernverkehr dominiert (Quelle: t-online), wird Flix auch weiterhin nicht mithalten können. Doch der Konkurrent positioniert sich klar als günstige Alternative – wenn auch Preiserhöhungen nicht ausgeschlossen sind.

Flixtrain denkt auch an den Regionalverkehr

Auch wenn Flix bislang selbst nur Verbindungen im Fernverkehr anbietet, denkt das Unternehmen auch an den Regionalverkehr. Über die sogenannten Kombitickets können rund 1.000 Städte – etwa 400 mehr als bisher – direkt mit Flix-Fernzügen verknüpft werden. Fahrgäste sparen dabei im Vergleich zum Kauf einzelner Tickets (Quelle: Flix).

Kunden nutzen hierbei Regionalzüge aus dem Deutschlandtarifverbund wahlweise als Zubringer zum Flixtrain oder für den letzten Abschnitt ihrer Reise. Die Tickets können direkt in der App gebucht werden.