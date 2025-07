Wer diesen Fehler beim Handyvertrag macht, verliert bares Geld

Für einen neuen Handyvertrag solltet ihr besser nicht in den Laden um die Ecke gehen.

Ein neuer Handyvertrag muss her? Dann schließt ihn online ab und spart euch den Weg zum Vertragsanbieter vor Ort. Dazu rät die Verbraucherzentrale Hamburg. Denn im Laden werden Kunden viel öfter über den Tisch gezogen als im Internet, lautet der drastische Vorwurf.

Handyvertrag: Online abschließen sicherer als im Shop

Anlass ist die anhaltend hohe Zahl an Beschwerden von Kunden, die sich an die Verbraucherzentrale wenden: Fast die Hälfte aller Beschwerden bei der Hamburger Verbraucherzentrale entfiel im Bereich Mobilfunk auf untergeschobene oder in den Konditionen abweichende Verträge. Bei letzteren wurden in rund drei Vierteln der Fälle die Verträge in Läden vor Ort abgeschlossen, bei den untergeschobenen bei etwa der Hälfte.

„Auch wenn es sich nur um einzelne problematische Shops handelt, ist der Schaden für Verbraucherinnen und Verbraucher teils gravierend“, erklärt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale. Denn auf den Kosten bleiben Kunden oft sitzen, gerade beim Vertragsschluss im Laden.

So gilt etwa das 14-tägige Widerrufsrecht, auf das ihr euch beim Vertragsschluss online im Notfall berufen könnt, nicht, wenn ihr im Laden einen Vertrag unterschreibt. Es ist daher umso wichtiger, genau zu wissen, unter welche Inhalte ihr euren Namen setzt. Den Verbraucherschützern zufolge wird das bei zwielichtigen Shops allerdings kaum ermöglicht, etwa wenn geschickt Unterlagen für mehrere Verträge statt nur für einen vorgelegt werden.

Holt euch Hilfe für den Handyshop

In solchen Fällen haben Kunden schlechte Karten. So „müssen sie oftmals für die Verträge aufkommen. Wer allein im Shop war und unterschrieben hat, kann später meist nicht nachweisen, dass er getäuscht wurde“, warnt Rehberg weiter.

Wer trotzdem nicht online einen Vertrag abschließen will, sollte also am besten im Laden vorsichtig sein. Geht mit einem Zeugen in den Laden, der im Zweifel bestätigen kann, für welches Angebot ihr euch interessiert habt – das ist auch eine gute Idee, wenn ihr online gekaufte Waren zurückschicken wollt. Ihr solltet euch außerdem die Unterlagen zuschicken lassen, um sie Zuhause in Ruhe prüfen und euch entscheiden zu können. Verlässliche Händler werden damit kein Problem haben.