Wer diesen WhatsApp-Gruppen beitritt, verliert schnell sein Geld

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnt vor WhatsApp-Gruppen, die mit lukrativen Geldanlagen locken. Im Chat werden sie dann aufgefordert, Finanzprodukte oder Kryptowährungen zu kaufen. Der erwünschte Gewinn bleibt aber aus und das Geld ist schnell teilweise oder komplett weg.

WhatsApp-Betrüger locken mit Promis

Laut der Verbraucherzentrale locken die Betrüger mit Namen bekannter Unternehmen, Finanzexperten oder Prominenter, die in Wahrheit aber überhaupt nichts mit den Menschen hinter der WhatsApp-Gruppe zu tun haben. Opfern wird ebenfalls vorgegaukelt, sie würden einer exklusiven Gruppe an Leuten angehören.

Die Betrüger würden weiterhin tage- oder sogar wochenlang mit den Opfern kommunizieren, um Vertrauen aufzubauen. Dabei sollen sogar Workshops angeboten werden, in denen erklärt wird, wie die angeblichen Gewinne zustande kommen sollen (Quelle: Verbraucherzentrale NRW).

So gehen die Betrüger auf WhatsApp vor

Die Verbraucherzentrale warnt konkret vor vier Betrugsmaschen. In der ersten werden Mitglieder der WhatsApp-Gruppe zu einer unseriösen Online-Tradingplattform weitergeleitet, in die Nutzer Geld einzahlen sollen. Besonders perfide: Nachdem das Geld weg ist, würden sich manche Betrüger als ebenso betrügerische Anwaltskanzleien wieder bei den Opfern melden, um das Geld zurückzuholen.

In einer zweiten Variante werden die Opfer aufgefordert, ihr Geld in Kryptowährung umzutauschen und dann auf das Wallet der Betrüger zu überweisen. Auch dann ist das Geld weg.

Betrüger können Opfer auch auffordern, ihnen direkt Geld zuzusenden, mit dem Aktien gekauft werden sollen, die noch nicht an der Börse gehandelt werden. Dazu kommt es aber nie.

In der letzten Variante empfehlen die Betrüger Aktien mit niedrigem Kurswert, in die Mitglieder der WhatsApp-Gruppe dann selbst investieren sollen. Sobald der Kurs steigt, verkaufen die Betrüger ihre eigenen Aktien, der Kurs sinkt wieder und die Opfer bleiben auf dem Verlust sitzen.

Was können Nutzer tun?

WhatsApp-Nutzer sollten wachsam sein, wenn sie einer Gruppe mit Fremden beitreten, die große Versprechen machen. Gleichzeitig solltet ihr auf keinen Fall direkt Geld an eine fremde Bankverbindung oder ein Krypto-Wallet überweisen. Opfern eines Betrugs wird empfehlen, Anzeige bei der Polizei zu erstatten und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu informieren.

YouTube schaltet Werbung für Betrüger Ich zweifle keine Sekunde daran, dass Betrugsversuche auf WhatsApp immer häufiger werden. Wer nur ein paar Minuten auf YouTube verbringt, bekommt bereits mehrere WhatsApp-Gruppen angepriesen, in denen Nutzer angeblich ganz leicht Geld verdienen können – ich gehe davon aus, dass ähnliche Werbung auch auf anderen Plattformen zu finden ist. Die Warnung der Verbraucherzentrale ist wichtig, doch auch Plattformen wie YouTube sollten zur Verantwortung gezogen werden, dass sie solche Betrüger auch noch bewerben. Martin Hartmann

