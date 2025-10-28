Wer dieses ältere Android-Tablet von Samsung besitzt, muss bald reagieren

Plötzlich steht One UI 8.0 vor der Tür – aber nicht alle dürfen sofort ran.

Samsung rollt One UI 8.0 auf Basis von Android 16 für die Galaxy-Tab-S8-Serie aus. Damit erhält das Tablet aus dem Jahr 2022 ein umfassendes Software-Update, das Nutzer so bald wie möglich herunterladen sollten.

One UI 8.0 für das Galaxy Tab S8

Laut SamMobile ist das Update bisher nur in Südkorea verfügbar. Tablet-Nutzer in anderen Regionen, wie beispielsweise auch Deutschland, müssen sich voraussichtlich noch ein paar Tage gedulden.

Die neue Version bringt nicht nur optische Neuerungen, sondern auch tiefgreifende Systemverbesserungen. Dazu gehören der aktuelle September-Sicherheitspatch, der zahlreiche Schwachstellen schließt, und eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Die Firmware-Version XB00XXU9EYJ4 ist rund 3,5 GB groß und kann manuell über die Geräteeinstellungen installiert werden (Quelle: SamMobile).

Wer ein Galaxy Tab S8 besitzt, sollte das eigene Tablet im Auge behalten und das Update herunterladen, sobald es verfügbar ist. Wer zu lange wartet, verpasst Sicherheitsupdates und riskiert, Apps nicht mehr optimal nutzen zu können.

Wir erklären euch, was in One UI 8.0 steckt:

Galaxy Tab S8 bekommt auch One UI 8.5

Mit One UI 8.0 dürfen sich auch Besitzer des älteren Galaxy Tab S8 über Android 16 freuen. Neben optischen Anpassungen erwarten euch verbesserte Multitasking-Optionen, neue Datenschutzwerkzeuge und ein flüssigeres Bedienerlebnis. Gleichzeitig legt das Update den Grundstein für das kommende One UI 8.5, das bereits in Entwicklung ist und für das Galaxy Tab S8 bestätigt wurde.

Wie schon bei früheren Updates testet Samsung die Software zuerst im Heimatmarkt. Sobald keine größeren Fehler mehr auftreten, folgt der internationale Rollout. Sobald One UI 8.0 in Deutschland ankommt, solltet ihr das Update zügig installieren.