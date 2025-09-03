Wer dieses Netzteil bei Amazon gekauft hat, muss sofort reagieren

Ein günstiges Netzteil, das auf Amazon verkauft wurde, könnte zur echten Gefahr werden.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat eine dringende Warnung ausgesprochen: Ein USB-Ladegerät der Marke Hongyee birgt massive Sicherheitsrisiken und wird deshalb sofort vom Markt genommen. Betroffen ist das Modell Yili-PD0004, ein weißer Multiport-Adapter mit drei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüssen, der vor allem über Amazon vertrieben wurde.

Hongyee-Netzteil sorgt für Probleme

Wenn ihr das Netzteil bei Amazon gekauft habt, solltet ihr von dem Händler direkt informiert werden. Konkret handelt es sich um die Amazon-Produkt-IDs B0D86ZSJ5Y und B0CSJZL78Y, die mittlerweile nicht mehr zu finden sind. Zur Sicherheit könnt ihr direkt bei Amazon prüfen, ob eines eurer gekauften Produkte von einem Rückruf betroffen ist (bei Amazon prüfen).

Die Experten der Behörde stellten gravierende Mängel fest. Die elektrische Isolierung des Ladegeräts entspricht nicht den Mindestanforderungen der europäischen Niederspannungsrichtlinie und der Norm EN 60950-1. Das bedeutet: Bei der Benutzung kann es zu gefährlichen Kurzschlüssen kommen, die im schlimmsten Fall einen Stromschlag auslösen.

Zusätzlich fehlt dem verwendeten Kunststoffgehäuse eine entscheidende Fähigkeit – es besitzt keine selbstlöschenden Eigenschaften. Damit besteht nicht nur die Gefahr von Stromunfällen, sondern auch von Bränden.

Günstige Netzteile sind beliebt

Betroffen sind vor allem Käuferinnen und Käufer, die auf Amazon nach günstigen Ladegeräten gesucht haben. Gerade Multiport-Adapter mit mehreren Anschlüssen sind beliebt, weil sie mehrere Geräte gleichzeitig versorgen können. Doch bei Produkten aus unsicherer Fertigung überwiegt das Risiko. Der Hersteller hat auf die Warnung reagiert und das Produkt inzwischen vom Markt genommen. Wer das Ladegerät jedoch noch zu Hause hat, sollte es sofort aus dem Betrieb nehmen.

Verbraucherinnen und Verbraucher werden ausdrücklich aufgefordert, das Netzteil nicht mehr zu benutzen und sich an den Verkäufer zu wenden. Rückrufe dieser Art sind in Deutschland keine Seltenheit: Immer wieder geraten importierte Ladegeräte aus Fernost in den Fokus, weil sie nicht den strengen europäischen Sicherheitsstandards entsprechen. Erst in den vergangenen Monaten gab es ähnliche Warnungen zu Netzteilen, die ebenfalls Brandgefahr verursachten (Quelle: Caschy).

Die aktuelle Rückrufaktion macht deutlich: Auch bei kleinen Alltagshelfern wie Ladegeräten kann Sparen zur Gefahr werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift zu geprüften Markenprodukten und achtet auf Gütesiegel wie das GS-Zeichen.