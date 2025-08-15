Wer ein älteres Android-Handy hat, sollte regelmäßig diese App nutzen

Die Batteriekapazität und ihr Zustand sind eng mit der Anzahl der Ladezyklen verbunden. Doch wie können diese Daten bei einem Smartphone mit Android-Betriebssystem ermittelt werden?

Ein Ladezyklus gibt einen Aufladevorgang eines Akkus um 100 Prozent an. Je mehr Ladevorgänge ein Akku durchgemacht hat, umso abgenutzter ist er. Hält die Batterie des Smartphones nur noch kurz, könnte das unter anderem auf viele vorherige Ladevorgänge zurückzuführen sein,

Android Ladezyklen auslesen: Wie oft wurde der Akku geladen?

Bekommt euer Smartphone die neue Android-Aktualisierung nicht, lassen sich die Ladezyklen auch mit zusätzlichen Apps auslesen. Nachteil hierbei ist, dass die Ladevorgänge nicht über die gesamte Lebensdauer des Geräts gezählt werden, sondern nur ab dem Zeitpunkt der App. Setzt man das Smartphone zurück, geht der Wert zudem, anders als bei der Android-internen Funktion, verloren. Apps, die euch die Ladezyklen bei eurem Android-Gerät anzeigen, sind unter anderem diese hier:

AccuBattery

Charge Cycle Battery Stats

Capacity Info: Battery Health

Accu​Battery Digibites

Capacity Info: Battery Health Ph03niX-X

Mit den Anwendungen seht ihr nicht nur die Ladezyklen, sondern bekommt verschiedene weitere Informationen zur Gesundheit und dem Zustand der Batterie. Die Apps sind kostenlos, gegebenenfalls müssen Zusatz-Funktionen kostenpflichtig freigeschaltet werden.

Tipps zur Akkupflege

Vermeidet extreme Temperaturen.

Ladet den Akku zwischen 20 und 80 Prozent.

Verwendet das Original-Ladegerät oder eine hochwertige Alternative.

Schließt unnötige Hintergrundprozesse.

Ungenutzte Funktionen wie Bluetooth oder GPS am besten deaktivieren.

Android 16 zeigt Zustand eures Akkus

Mit Android 16 (ab Juni 2025) hat die Ungewissheit über den Zustand des Smartphones-Akkus ein Ende. Ihr könnt dann nicht nur die Ladezyklen auslesen, sondern auch einen detaillierten Blick in die Akku-Gesundheit werfen.

Die Angabe ist zum einen für eigene Geräte interessant, die man schon länger in Betrieb hat, aber auch für Android-Smartphones, die man gebraucht kauft. So kann man schnell Informationen über den Batteriezustand erhalten. Bei aktuellen Smartphones lässt sich der Akku oft nur aufwändig und kostspielig austauschen.