Wer ein Android-Handy nutzt, kann sich in Zukunft auf ein mächtiges Werkzeug freuen

Android 17 gibt euch mehr Kontrolle.

Google arbeitet an einer entscheidenden Verbesserung des Datenschutzes in Android 17. Im Mittelpunkt steht ein neues Werkzeug namens „Contacts Picker“, das ein seit Langem bestehendes Problem löst: Bisher mussten Nutzer einer App entweder den vollen Zugriff auf ihre Kontakte gewähren oder ihn komplett verweigern. Nutzern bleibt oft nichts anderes übrig, als diese Alles-oder-nichts-Entscheidung zähneknirschend zu akzeptieren.

So funktioniert das neue Android-Feature

Android Authority ist in einer Vorschauversion von Android 17 jetzt auf den Contacts Picker gestoßen, der diesen Zwang beenden soll. Anstelle pauschaler Freigaben öffnet sich dann ein Fenster, in dem ihr gezielt einzelne Kontakte auswählen könnt, die ihr mit einer Anwendung teilen möchtet.

Die App erhält dann nur einen einmaligen Einblick in ausgewählte Daten wie Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Ändert ihr später Informationen in einem Kontakt, bleiben diese Änderungen für die App unsichtbar (Quelle: Android Authority).

Der Contacts Picker orientiert sich damit am Photo Picker, mit dem Nutzer gezielt einzelne Bilder oder Videos für eine App freigeben, ohne ihr Zugriff auf die gesamte Galerie zu gewähren.

Der Contacts Picker hat einen Haken

Entwickler erhalten ebenfalls feinere Werkzeuge. Sie können künftig festlegen, ob eine App nur einen oder mehrere Kontakte benötigt und welche spezifischen Informationen für ihre Funktionen relevant sind. Auch dadurch müssen Nutzer nicht mehr als nötig preisgeben.

Allerdings sollen App-Hersteller zunächst noch frei entscheiden können, ob sie die neue Funktion verwenden oder weiterhin auf all eure Kontakte zugreifen wollen. Damit der Contacts Picker euch wirklich effektiv schützt, muss Google vorschreiben, dass Apps die neue Funktion verwenden müssen. Im Fall des Photo Pickers hat der Android-Hersteller die Regeln bereits zugunsten der Nutzer verschärft.

Aktuell befindet sich das Feature noch in einer frühen Phase. Android Authority rechnet damit, dass es zusammen mit Android 17 erscheinen wird. Apps, die für Android 17 entwickelt werden, können dann den Contacts Picker verwenden, während ältere Apps aufgrund von mangelnder Kompatibilität die bisherige Datenanfragen verwenden.