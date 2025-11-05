Wer ein Android-Smartphone besitzt, muss schnell reagieren, um Schlimmeres zu verhindern

Euer Android-Smartphone könnte zur Zielscheibe werden – selbst wenn ihr gar nichts falsch gemacht habt.

Google hat zum November-Patchday ein wichtiges Sicherheitsupdate für Android veröffentlicht – und das solltet ihr nicht aufschieben. Der Konzern schließt damit eine Schwachstelle, die so gefährlich ist, dass Angreifer ohne euer Zutun Schadcode auf euer Gerät bringen könnten. Betroffen sind alle Android-Versionen von 13 bis 16. Das bedeutet: Fast jedes aktuelle Smartphone steht potenziell offen wie ein Scheunentor.

Googles November-Update schließt große Lücke

Laut Googles Sicherheitsmeldung reicht es bereits, wenn euer Gerät die Lücke enthält – ein Klick, eine App oder eine Berechtigung sind nicht nötig. Die Lücke erlaubt Fernzugriff auf euer System und macht es möglich, Schadcode auszuführen, ohne dass ihr es überhaupt bemerkt. Das klingt nach einem Worst-Case-Szenario – und genau deshalb stufen die Entwickler das Problem als „kritisch“ ein.

Neben der gefährlichsten Lücke gibt es eine zweite Schwachstelle, die nur Android 16 betrifft. Sie ermöglicht es Angreifern, sich höhere Rechte auf dem Gerät zu verschaffen. Auch das wird mit „hoch“ bewertet. Zwar gibt es laut Google bislang keine Hinweise darauf, dass Hacker diese Lücken aktiv ausnutzen – aber darauf solltet ihr euch besser nicht verlassen.

Das Update für November schließt beide Probleme und wird derzeit nach und nach an alle Geräte verteilt. Ihr könnt in den Systemeinstellungen prüfen, ob euer Smartphone bereits den Patch erhalten hat. Falls nicht: regelmäßig manuell nachsehen und das Update sofort installieren, sobald es verfügbar ist (Quelle: Android).

Neues Software-Update etwas kleiner

Im Vergleich zu früheren Monaten fällt das November-Update kleiner aus – Google hat sein Patch-System umgestellt und konzentriert sich jetzt auf die kritischsten Sicherheitslücken. Im Oktober war sogar gar kein Update erschienen, was viele Experten irritiert hatte. Für Dezember rechnen Beobachter wieder mit einer größeren Welle an Patches – möglicherweise mit dreistelligen Zahlen an gefixten Problemen.

Bis dahin gilt: Besser jetzt handeln, bevor jemand anders euer Smartphone in die Hände bekommt – virtuell, aber mit echten Folgen. Sobald Hersteller wie Samsung, Xiaomi und Co. das November-Update bereitstellen, werden wir euch informieren. Für Pixel-Handys steht es schon zum Download bereit.