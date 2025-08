Wer ein Falt-Handy von Samsung hat, sollte das auf keinen Fall zu oft machen

Robust, aber empfindlich: Das Galaxy Z Flip 7 hat eine große Schwachstelle

Samsung wirbt beim Galaxy Z Flip 7 mit einer beeindruckenden Ausdauer: 500.000 Faltvorgänge – das entspricht theoretisch rund sieben Jahren Nutzung bei täglich 200 Klappbewegungen. Damit liegt es auf Augenhöhe mit dem Galaxy Z Fold 7. Doch diese Werte gelten nur unter Idealbedingungen. Bei eisigen Temperaturen zeigt sich schnell: Die versprochene Robustheit hat ihre Grenzen.

Klappbar wie ein Pro – unter Idealbedingungen

Das Flip 7 setzt auf bewährte Premium-Technik: IP48-Zertifizierung gegen Wasser, ein stabiler Armor-Aluminium-Rahmen und ein überarbeitetes Scharnier, das laut Samsung locker mit dem Fold 7 mithalten kann. Labortests bestätigen: Bei Raumtemperatur übersteht das Flip 7 tatsächlich die angegebenen 500.000 Faltungen – mehr als doppelt so viele wie beim Vorgänger Flip 6.

Selbst bei tropischen Temperaturen sind beeindruckende 300.000 Zyklen möglich. Wer jedoch glaubt, damit für alle Lebenslagen gerüstet zu sein, irrt. Das Galaxy Z Flip 7, das inzwischen ein größeres Display besitzt, entpuppt sich nämlich als echte Frostbeule.

Kälte-Killer und Staub-Gefahr

Sinkt das Thermometer, sinkt auch die Belastbarkeit – und zwar drastisch. Bei –20 °C schrumpft die Falt-Reserve des Samsung-Handys um bis zu 88 Prozent auf gerade einmal 60.000 Zyklen. Das entspricht rund zehn Monate Nutzung, bevor das Display Schaden nehmen könnte (Quelle: Android Authority).

Zusätzlich droht Gefahr durch feinen Staub: Besonders Sandpartikel können ins Scharnier eindringen und die Mechanik dauerhaft beschädigen. Das macht das Flip 7 ungeeignet für eisige Regionen, den Strandurlaub oder staubige Outdoor-Abenteuer.

Klar ist: Das Samsung Galaxy Z Flip 7 ist zweifellos langlebiger und ausgereifter als seine Vorgänger. Doch Naturgesetze lassen sich nicht einfach ausklammern. Wer in moderaten Klimazonen lebt, sein Gerät sauber hält und sorgsam behandelt, kann sich auf viele Jahre Klappkomfort freuen. Wer jedoch in Alaska, Sibirien oder an der Nordsee im Winter unterwegs ist, sollte lieber vorsichtig sein. Klappen ja – aber bitte nicht im Tiefkühlmodus.