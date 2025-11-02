Wer ein gutes Handynetz will, muss in dieses Bundesland ziehen

Eine neue Studie zeigt, wo das Mobilfunknetz in Deutschland noch ausbaufähig ist.

Auch 2025 ist das Mobilfunknetz in Deutschland noch nicht vollständig flächendeckend verfügbar. Eine neue Studie zeigt nun, wo es noch weiße Flecken, also Funklöcher ohne 4G- oder 5G-Empfang gibt. Vor allem in Süddeutschland gibt es hier noch Nachholbedarf.

Funklöcher: Schleswig-Holstein hat die wenigsten Probleme

Die Studie vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung zeigt, in welchen Bundesländern (ohne Stadtstaaten) das Mobilfunknetz aktuell noch zu wünschen übrig lässt und wo es bereits beinahe lückenlos ist.

Auf Quadratkilometer gerechnet steht Bayern klar an letzter Stelle mit einer Fläche von 2.292,76 km², die ohne 4G und 5G auskommen müssen. Baden-Württemberg folgt mit 1.110,53 km².

Auf Haushalte gerechnet, tauschen die beiden Letztplatzierten ihre Plätze: in Baden-Württemberg betrifft es 8.022 Haushalte, in Bayern „nur“ 7.235. Schleswig-Holstein und das Saarland liegen übrigens bei beiden Kriterien auf Rang 1 und 2.

Schleswig Holstein hat nur 24,54 km² ohne schnelles Mobilfunknetz, wovon gerade einmal 3 Haushalte betroffen sind. Im Saarland sind es 26,96 km² und 26 Haushalte (Quelle: BMDS)

Bayern und Baden-Württemberg hinken beim Mobilfunk hinterher. (© BMDS / Screenshot: GIGA)

Mobilfunknetz: Fast ganz Deutschland ist versorgt

Auch wenn Bayern und Baden-Württemberg im Speziellen noch nicht flächendeckend mit 4G oder 5G abgedeckt sind, ist die Versorgung insgesamt bereits größtenteils vorhanden. Laut der Studie sind 99,9 Prozent der deutschen Haushalte versorgt.

Dass der Ausbau noch nicht bei 100 Prozent angekommen ist, könnte laut der Studie mehrere Gründe haben. Betroffene Gebiete befänden sich beispielsweise nahe an Landesgrenzen, wo Genehmigungsprozesse langwieriger und komplexer seien. Auch geografische Gegebenheiten wie Wälder oder Berge können den Zugang für das Mobilfunknetz allein durch das Fehlen von Stromleitungen erschweren, weswegen Naturschutzgebiete öfter weiße Flecke aufweisen können.

Falls ihr Funklöcher bei euch in der Nähe feststellt, könnt ihr diese übrigens praktisch per App melden.

