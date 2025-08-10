Wer ein Pixel-Handy hat, muss jetzt handeln

Ihr wollt lieber kein Risiko eingehen? Dann seid ihr jetzt selbst am Zug.

Google reagiert mit dem August-Update 2025 auf eine schwerwiegende Sicherheitslücke in Pixel-Smartphones. Die als CVE-2025-48530 klassifizierte Schwachstelle ermöglichte es Angreifern, ohne jegliche Nutzerinteraktion schädlichen Code auf betroffenen Geräten auszuführen.

Das Update wird in den kommenden Tagen für alle Geräte der Pixel-6- bis Pixel-9-Serie, einschließlich Pixel Fold und Pixel Tablet (Test), ausgerollt. Wem das nicht schnell genug geht, kann das Update auch manuell anstoßen.

Mehr als nur ein Sicherheitsupdate

Neben dem kritischen Sicherheitspatch behebt die neue Firmware-Version BP2A.250805.005 (bei Pixel-6-Modellen leicht andere Versionsnummern) auch nervige Alltagsprobleme. Der zeitgesteuerte Dunkelmodus funktioniert wieder zuverlässig, und die Rückwärtsnavigation wurde optimiert – neue Funktionen sucht man jedoch vergebens. (Quelle: Google)

Die Dringlichkeit des Updates wird durch die Natur der Sicherheitslücke deutlich: Ohne aktives Zutun der Nutzer konnten Cyberkriminelle potenziell vollständige Kontrolle über betroffene Geräte erlangen. Google empfiehlt allen Pixel-Besitzern, das Update umgehend zu installieren, sobald es verfügbar ist. Um die Installation manuell anzustoßen, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die Einstellungen auf eurem Pixel-Gerät. Scrollt runter zum Menüpunkt „System“ und tippt diesen an. Tippt nun auf „Softwareupdates“ und im nun auftauchenden Bildschirm noch einmal auf „Softwareupdates“. Wenn euer letztes Android-Sicherheitsupdate nicht aus dem August 2025 ist, tippt auf „Auf Updates prüfen“.

Euer Pixel-Gerät sucht jetzt im Internet nach dem aktuellsten Sicherheitsupdate und lädt dieses im Hintergrund herunter. Nach der erfolgreichen Installation müsst ihr euer Handy oder Tablet kurz neu starten, um den Vorgang abzuschließen.

Das echte Android-16-Update kommt bald

Während das August-Update vor allem bestehende Probleme behebt, können sich Pixel-Nutzer bereits auf das kommende Android-16-QPR1-Update freuen. Diese größere Aktualisierung, die im nächsten Monat erwartet wird, bringt nicht nur ein überarbeitetes Design, sondern auch neue Funktionen mit sich. Die zeitliche Nähe zur Einführung des Google Pixel 10 lässt auf spannende Neuerungen hoffen.