Wer ein Samsung-Handy besitzt, kann sich auf einen entscheidenden Vorteil freuen

Samsung will lästigem Problem endlich den Riegel vorschieben.

Immer mehr Smartphones schützen ihre Nutzer vor Spam oder betrügerischen Anrufen. Android Authority hat jetzt entdeckt, dass Samsung ein großes Update plant, dank dem euch euer Handy auch von alleine schützen könnte.

One UI 8.5 soll Feature gegen Spam und Betrüger liefern

Der Leak zum Firmware-Update One UI 8.5 zeigt, dass Galaxy-Smartphones eigenständig verdächtige Anrufe entdecken und diese beantworten sollen. Nutzer müssen also nicht selbst ans Telefon gehen, stattdessen erhalten sie ein Text-Transkript des Gesprächs, das der KI-Assistent Bixby mit dem Anrufenden führt. Laut Leak könnte der Assistent außerdem automatisch Anrufe annehmen, wenn Nutzer ihr Gerät auf „Nicht stören“ stellen (Quelle: Android Authority).

Aktuell können Nutzer bereits selbst den Button für Bixby Text Call drücken, wenn sie angerufen werden. Das funktioniert sowohl mit Anrufen von Kontakten als auch von unbekannten Nummern. Laut Android Authority soll diese Option auch nach dem Update auf One UI 8.5 weiterhin bestehen, wenn Nutzer die Kontrolle nicht an die KI abgeben wollen.

Auch Google kämpft gegen betrügerische Anrufe

Das neue Feature für Samsung-Handys erinnert an die Betrugserkennung der Pixel-Smartphones. Google will das Feature in Zukunft wohl noch weiter ausbauen und auch Apps wie WhatsApp schützen.

Die automatische Filterung von Anrufen auf dem Google Pixel ist bisher allerdings nur in den USA verfügbar. In Deutschland können sie nur manuell geprüft werden (Quelle: Google).

Wenn Samsung die eigene Version des Features mit One UI 8.5 weltweit freischaltet, haben die Galaxy-Smartphones in Deutschland die Nase vorne – ein großer Vorteil für Nutzer, die genug von Spam-Anrufen und Betrugsmaschen haben. Bisher ist allerdings noch nicht bekannt, wann und in welchen Ländern das Feature an den Start gehen wird.