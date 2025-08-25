Wer eine aktuelle Samsung-Smartwatch hat, muss bald aktiv werden

Samsung verteilt frischen Sicherheits-Patch für die Galaxy Watch 8 und Ultra.

Dieses Mal steht beim neuesten Software-Update nicht das große Funktions-Feuerwerk im Mittelpunkt, sondern ein essenzielles Sicherheits-Upgrade, das eure Smartwatch zuverlässig schützen soll. Wer seine Uhr regelmäßig im Alltag nutzt – sei es fürs Training, beim mobilen Bezahlen oder für den schnellen Blick auf Nachrichten und Anrufe – sollte daher besonders aufmerksam werden.

Samsung Galaxy Watch: Sicherheit statt Spielereien

Nach dem großen Update im Juli 2025 schiebt Samsung nun ein weiteres Paket hinterher. Besitzerinnen und Besitzer der Galaxy Watch 8, der Galaxy Watch 8 Classic sowie der Galaxy Watch Ultra erhalten aktuell das August-Update 2025. Im Kern bringt es den neuesten Sicherheitspatch mit, der bekannte Schwachstellen schließt und die allgemeine Systemstabilität verbessert (Quelle: sammobile).

Neue Features oder auffällige Design-Anpassungen gibt es dieses Mal zwar nicht, dennoch zählt dieses Update zu den Pflicht-Installationen, wenn ihr eure Uhr langfristig sicher, zuverlässig und ohne Einschränkungen nutzen wollt.

Der Rollout hat in Südkorea begonnen, wie üblich dürfte er aber in den kommenden Tagen oder Wochen auf weitere Regionen – darunter auch Europa und Deutschland – ausgeweitet werden.

Je nach Modell liegt die Downloadgröße bei rund 160 MB. Die neue Software trägt die Firmware-Bezeichnungen AYH7 (für die Watch-8-Serie) beziehungsweise BYH6 (für die Ultra-Variante). Sobald das Update für eure Uhr freigeschaltet ist, erscheint es automatisch als Hinweis in der Galaxy Wearable-App auf eurem Smartphone.

So installiert ihr das Update auf eurer Galaxy Watch

Ist die Aktualisierung verfügbar, könnt ihr den Download ganz einfach starten. Öffnet auf eurem Smartphone die Galaxy Wearable-App und navigiert zu Uhreinstellungen → Softwareupdate → Herunterladen und installieren. Alternativ lässt sich die Installation auch direkt über das Display eurer Uhr anstoßen. Empfehlenswert ist in jedem Fall eine stabile WLAN-Verbindung sowie ein ausreichend geladener Akku, damit der Vorgang ohne Unterbrechungen abgeschlossen werden kann.

Auch wenn diesmal weder neue Funktionen noch KI-Tricks integriert sind, ist das Update von hoher Bedeutung. Sicherheits-Patches bilden das Fundament dafür, dass eure Smartwatch reibungslos läuft, vertrauliche Daten geschützt bleiben und Samsung in Zukunft weitere spannende Features nachliefern kann.