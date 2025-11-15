Wer eine alte Gasheizung besitzt, muss diese Fristen kennen

Viele Gasheizungen laufen noch – doch die Zeit läuft gegen euch.

Rund jede dritte Heizung in Deutschland ist älter als 20 Jahre. Jahrzehntelang galten Gasheizungen als zuverlässig, günstig und wartungsarm – doch das neue Heizungsgesetz ändert alles. Schritt für Schritt müssen fossile Anlagen ersetzt werden. Wer sich jetzt nicht informiert, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern verpasst auch hohe staatliche Förderungen.

Fristen für alte Gasheizungen

Im Mittelpunkt steht das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das zwei entscheidende Regeln vorgibt: die 30-Jahre-Regel und die 65-Prozent-EE-Regel. Beide betreffen Eigentümer von älteren Heizsystemen – und sie greifen früher, als viele denken.

30-Jahre-Regel

Nach § 72 GEG gilt: Konstanttemperaturkessel, die mit Gas oder Öl betrieben werden, dürfen höchstens 30 Jahre lang laufen. Danach ist Schluss – auch wenn sie technisch noch funktionieren. Entscheidend ist das Einbaujahr. Wurde euer Kessel also 1995 installiert, müsst ihr ihn spätestens 2025 austauschen. Nur moderne Brennwert- und Niedertemperaturkessel, sehr kleine oder sehr große Anlagen sowie Hybridheizungen mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie sind ausgenommen.

Wer die Austauschpflicht ignoriert, kann mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro rechnen. Das Alter eurer Anlage prüft der Schornsteinfeger – anhand seiner Messprotokolle erkennt er genau, wann sie eingebaut wurde.

65-Prozent-Regel

Seit dem 1. Januar 2024 dürfen Neubauten nur noch Heizungen nutzen, die mindestens 65 Prozent erneuerbare Energie einbeziehen – etwa Wärmepumpen, Pelletheizungen, Solarthermie oder Nahwärme. Für Bestandsgebäude gilt das, sobald eine neue Heizung eingebaut wird. Wann genau das greift, hängt von eurer Kommune ab.

Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen bis zum 30. Juni 2026 festlegen, wie sie künftig heizen wollen.

Kleinere Gemeinden haben Zeit bis zum 30. Juni 2028.

Solange dieser Plan noch fehlt, dürft ihr eure Gasheizung weiter betreiben, reparieren oder im Notfall austauschen. Erst wenn der Plan steht, endet die Schonfrist – und der Einbau neuer fossiler Heizungen wird untersagt (Quelle: T-Online).

Wer rechtzeitig reagiert, profitiert: Der Staat fördert den Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme mit Zuschüssen von bis zu mehreren Zehntausend Euro. Wer also schon jetzt plant, kann sich die besten Förderkonditionen sichern – bevor die Pflicht zum Austausch greift.