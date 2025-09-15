Wer eine Samsung-Smartwatch besitzt, muss bis zum 30. September aktiv werden

Die Nutzung einer älteren Samsung-Smartwatch wird bald ein echtes Risiko.

Ab dem 30. September 2025 ist endgültig Schluss: Samsung schaltet den Tizen-Store für seine Smartwatches ab. Für Besitzerinnen und Besitzer älterer Smartwatches bedeutet das, dass sich keine Apps oder Zifferblätter mehr installieren lassen. Was heute noch funktioniert, ist nach dem Stichtag Geschichte.

Samsung zieht den Stecker beim Tizen-Store

Betroffen sind Modelle wie die Galaxy Gear, Gear S2 und S3, die Galaxy Watch bis hin zur Galaxy Watch 3. All diese Geräte laufen mit Samsungs eigenem Betriebssystem Tizen. Schon seit dem 25. Juni gibt es keine kostenlosen Inhalte mehr im Store, und Ende September endet auch der Zugang zu zuvor gekauften Apps. Wer seine Uhr nach einem Reset neu einrichten möchte, steht dann ohne offizielle Möglichkeit zum Bezug von Apps und Watchfaces da (Quelle: Samsung).

Wenn ihr eine Tizen-Smartwatch besitzt, solltet ihr bis zum 30. September 2025 sicherstellen, dass ihr alles aus dem Store installiert habt, was ihr zur Nutzung eurer Smartwatch benötigt. Nach einem Reset seid ihr aufgeschmissen und könnt nur noch die Funktionen verwenden, die auf der Uhr drauf waren.

Hintergrund der Abschaltung

Der Schritt kommt nicht überraschend. Bereits 2021 haben Samsung und Google ihre Systeme Tizen und Wear OS zusammengelegt. Neue Smartwatches von Samsung laufen seither nur noch mit Wear OS, Tizen ist ins Abseits geraten. Für Fernseher und andere Geräte bleibt das System zwar relevant, bei Uhren wird der Stecker gezogen.

Praktisch bedeutet das: Eure Smartwatch läuft zwar weiter, Updates für das Betriebssystem oder Apps gibt es aber nicht mehr. Wer Apps sichern will, sollte bis Ende September handeln. Danach hilft nur noch der Griff zu inoffiziellen Lösungen. Dafür benötigt ihr meist Root-Zugriff und müsst euch mit der Materie auskennen.

Im Idealfall wechselt ihr einfach auf eine neuere Samsung-Uhr und bekommt damit Wear OS als Betriebssystem und Zugriff auf unzählige Apps und Watchfaces auf dem Play Store.

