Wer einen LED-Weihnachtskranz für kleines Geld sucht, sollte heute Aldi Nord besuchen

Der Weihnachtskranz von Aldi funktioniert nicht nur mit LEDs, sondern auch mit Kerzen – kann hängen oder liegen. Ein echtes Multitalent.

Aldi Nord verkauft LED-Weihnachtskranz

Ab dem 27. Oktober bietet Aldi Nord einen LED-Weihnachtskranz von Home Creation für 14,99 Euro an. Der Clou: Das Modell ist nicht nur Dekoration, sondern gleichzeitig LED-Beleuchtung, Adventskranz mit Kerzenständern und wetterfester Außenschmuck. Mit einem Durchmesser von rund 40 Zentimetern und verschiedenen Designs – von klassisch über Eukalyptus bis hin zu Schnee-Optik – passt der Kranz in jedes Zuhause.

Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot anschauen:

Für nur 14,99 Euro bekommt ihr einen schönen LED-Weihnachtskranz. (© Aldi-Nord-Prospekt / Home Creation / Screenshot: GIGA)

Ein kleinerer LED-Weihnachtskranz kostet bei Amazon ähnlich viel:

LED Weihnachtskranz mit Timer-Funktion 30 cm großer Kranz mit 10 warmweißen LEDs, festlicher Deko und 6-Stunden-Timer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.10.2025 18:08 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des LED-Weihnachtskranzes von Aldi Nord?

Für Deko-Fans, die ihre Wohnung oder ihr Haus schnell und ohne viel Aufwand in Weihnachtsstimmung bringen wollen – inklusive Beleuchtung.

Für Minimalisten, die ein Produkt suchen, das mehrere Zwecke erfüllt: Kranz, Lichtquelle und wetterfester Schmuck in einem.

Nicht ideal für Puristen, die ausschließlich auf natürliche Materialien wie echte Tannenzweige setzen – der Kranz besteht aus Kunststoff.

Die 50 warmweiß leuchtenden LEDs sorgen beim Weihnachtskranz von Aldi für stimmungsvolles Licht, das dank Timerfunktion automatisch sechs Stunden lang leuchtet und sich danach für 18 Stunden ausschaltet. Wer also keine Lust auf tägliches An- und Ausschalten hat, bekommt hier Komfort inklusive.

Egal ob auf dem Tisch, an der Wand oder an der Haustür – der Kranz lässt sich sowohl aufhängen als auch hinstellen. Das Modell ist IP44-zertifiziert und damit spritzwassergeschützt, sodass es auch im Außenbereich problemlos genutzt werden kann.

Die naturgetreuen Kunststoffzweige wirken dabei täuschend echt, ohne zu nadeln oder zu welken. Mit vier silberfarbenen Kerzenhaltern und im Lieferumfang enthaltenen AAA-Batterien ist der Kranz sofort einsatzbereit. Wer möchte, kann zusätzlich vier Kerzen installieren. Die Halter sind dabei.

Mit seinen verschiedenen Varianten – von Beeren und Schleife bis hin zu Eukalyptus – lässt sich der Kranz stilistisch an nahezu jedes Interieur anpassen. Wer möchte, kann ihn schlicht belassen oder mit weiteren Accessoires personalisieren. Und mit der 3-jährigen Herstellergarantie zeigt Aldi, dass das Angebot nicht nur günstig, sondern auch langlebig gedacht ist.

