Wer einen Sonos-Lautsprecher will, sollte sich beeilen

Jetzt noch schnell zuschlagen, denn Sonos erhöht bald die Preise.

Der Lautsprecherhersteller Sonos hat angekündigt, dass einige seiner Produkte noch in diesem Jahr teurer werden. Als Grund nennt das Unternehmen neue US-Zölle auf Importe aus Malaysia und Vietnam, wo ein großer Teil der Produktion stattfindet.

Sonos: Preise ziehen noch 2025 an

Die zusätzlichen Kosten durch die Zölle ließen sich nicht mehr vollständig ausgleichen, auch wenn Sonos nach eigenen Angaben bislang gemeinsam mit Fertigungspartnern und Händlern versucht habe, den Preisanstieg abzufedern (Quelle: Bloomberg).

Welche Modelle konkret betroffen sind, verrät Sonos nicht. Klar ist aber: Preisaufschläge dieser Art machen sich in der Regel nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Märkten bemerkbar. Auch Händler könnten nachziehen, um ihre Margen zu sichern. Für Interessenten bedeutet das, dass ein geplanter Kauf jetzt günstiger ausfallen dürfte als in wenigen Monaten.

Allerdings kämpft Sonos nach wie vor mit einem Imageproblem, das durch eine fehlerhafte App ausgelöst wurde. Zwar zeigen neue Geschäftszahlen eine leichte Erholung – mit rund 295 Millionen Euro Umsatz im dritten Quartal liegt das Unternehmen über den Erwartungen – dennoch dürfte eine Preiserhöhung die Nachfrage nicht gerade beflügeln.

Sonos: Neue Lautsprecher statt Experimente

Produktseitig bleibt es bei Sonos nach wie vor ruhig. Seit der Vorstellung der Arc Ultra Soundbar und des Sub 4 Ende 2024 hat Sonos kein neues Gerät mehr präsentiert. Eine geplante TV-Streaming-Box mit dem Projektnamen Pinewood wurde gestrichen. Anstatt neue Kategorien zu erobern, will sich der Hersteller wieder auf sein Kerngeschäft mit WLAN-Lautsprechern konzentrieren.

Für potenzielle Käufer ist das eine klare Botschaft: Wer schon länger über die Anschaffung eines Modells wie Sonos One, Sonos Roam oder der Arc-Soundbar nachdenkt, sollte jetzt handeln. Preissteigerungen von 10 bis 20 Prozent sind möglich, je nach Modell und Händler. Gerade bei hochpreisigen Produkten wie Soundbars kann das schnell einen dreistelligen Betrag ausmachen.