Wer jetzt etwas bei Amazon bestellen will, sollte noch ein paar Tage warten

Das Versprechen: zwei Tage voller Deals – aber nur für Prime-Kunden.

Im Herbst steht für Millionen Prime-Mitglieder wieder ein Termin im Kalender: Am 7. und 8. Oktober 2025 veranstaltet Amazon die „Prime Deal Days“ (Quelle: Amazon). Zwei Tage lang lockt der Konzern mit exklusiven Rabatten auf Produkte bekannter Marken und beliebten Kategorien – allerdings nur für zahlende Mitglieder des hauseigenen Abo-Programms. Wer also seinen Einkauf noch etwas vertagt, kann potenziell Geld sparen.

Amazon kommt dem Black Friday zuvor

Die „Prime Deal Days“ sind längst mehr als eine kleine Aktion. Sie gelten als Amazons zweites großes Shopping-Event im Jahr, direkt neben dem sommerlichen „Prime Day“. Mit der doppelten Rabatt-Offensive will Amazon vor allem seine Verkaufszahlen nach oben treiben, Prime-Abonnenten können davon im besten Fall ordentlich profitieren.

So findet ihr beim Amazon-Schnäppchen-Event die besten Deals:

Es wird aber nicht alle Produkte bei Amazon zum Zeitpunkt der Prime Deal Days günstiger geben – wer also bereits jetzt ein solides Angebot findet, sollte trotzdem zuschlagen. Ansonsten ärgert ihr euch nur, wenn eher Wunschprodukt Anfang Oktober nicht Teil des Schnäppchen-Events ist.

Dass die Aktion schon im Oktober ansteht, ist kein Zufall. Amazon greift damit dem Black Friday Ende November vor und positioniert sich auch gegen internationale Events wie den „Singles Day“ in China. So will der Konzern sicherstellen, dass Kundinnen und Kunden ihr Budget für Weihnachtsgeschenke und Co. bei Amazon ausgeben – ohne große Konkurrenz in der gleichen Zeit.

Prime-Day-Deals gibt’s nur für Amazon-Prime-Kunden

Für die Teilnahme braucht es eine Prime-Mitgliedschaft. Sie kostet in Deutschland 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro im Jahr. Studierende können das Abo vergünstigt für 4,49 Euro monatlich beziehungsweise 44,90 Euro jährlich abschließen. Wer drin ist, profitiert nicht nur von Versandvorteilen, sondern auch von Zusatzangeboten wie Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming oder einer Auswahl digitaler Bücher und Hörbücher.

In den letzten Jahren haben auch Händler wie Otto, MediaMarkt oder Saturn ihre eigenen Rabattaktionen rund um die Amazon-Events platziert. Klar ist: Für alle, die ohnehin über eine Prime-Mitgliedschaft nachdenken, könnten die zwei Tage im Oktober ein willkommener Anlass sein. Zumal Amazon eine 30-tägige Probemitgliedschaft anbietet (bei Amazon anschauen), die anschließend problemlos wieder gekündigt werden kann.