Wer jetzt noch diesen Bose-Bestseller kauft, macht einen großen Fehler

Die zweite Generation des Bose SoundLink Micro steht in den Startlöchern.

Der Bose SoundLink Micro gehört zu den meistverkauften Bluetooth-Lautsprechern. Wer sich aber jetzt noch für das alte Modell mit Micro-USB entscheidet, kauft Technik von gestern. Die überarbeitete Version zeigt, was heute Standard ist.

Bose SoundLink Micro (2. Gen) mit USB-C

Der Bose SoundLink Micro bekommt ein Upgrade – und das war überfällig. Die erste Generation ist beliebt, klingt solide und gilt als robust. Doch sie wird nach wie vor mit Micro-USB geladen, einem veralteten Standard, der einfach nicht mehr zeitgemäß ist.

Jetzt stellt Bose die zweite Generation vor und macht dabei vieles besser. Neben dem neuen USB-C-Anschluss punktet der Mini-Lautsprecher mit spürbar verbessertem Klang, längerer Akkulaufzeit und neuen Smart-Funktionen, verspricht zumindest der Hersteller.

Der SoundLink Micro in der Farbe Blue Dusk. (© Bose)

Das kleine Modell ist weiterhin IP67-zertifiziert, hält also Wasser und Staub stand. Der neue Nylonstrap lässt sich abnehmen und erleichtert so das Befestigen an Fahrrädern, Taschen oder Rucksäcken. Bei identischen Maßen bleibt das Gewicht bei rund 318 Gramm.

Neu ist auch der Bluetooth-5.4-Chip, der moderne Features wie Multipoint-Pairing, Google Fast Pair und Spotify Tap ermöglicht. Auch aptX Adaptive wird unterstützt.

Neuer Bose SoundLink Micro mit starkem Akku

Der Akku der zweiten Generation hält doppelt so lange durch. Bis zu 12 Stunden sind laut Hersteller möglich. Die Bose-App bietet zudem Firmware-Updates, EQ-Anpassung, Sprachsteuerung oder Shortcut-Konfiguration. Zwei Lautsprecher lassen sich im Stereomodus koppeln, mit anderen aktuellen SoundLink-Modellen funktioniert auch der Partymodus.

Der offizielle Verkaufsstart erfolgt in zwei Wellen: Ab dem 26. August ist die schwarze Variante erhältlich, die neue Farbe Blue Dusk folgt am 23. September. Der Preis liegt bei 119 Euro.

