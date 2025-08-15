Wer jetzt noch Windows 10 nutzt, sollte eine Sache erledigen, bevor es zu spät ist

Während Microsoft das Ende von Windows 10 einläutet, solltet ihr jetzt handeln, um später nicht in die digitale Röhre zu schauen.

Der Tech-Gigant Microsoft hat das Ende seiner populären Betriebssystem-Version besiegelt: Am 14. Oktober 2025 stellt der Konzern den Support für Windows 10 ein – danach gibt es nur noch über Umwege Sicherheits-Updates.

Ob Microsoft danach noch Windows 10 als Download anbietet, ist ungewiss. Unser Ratschlag daher: selber vorsorgen! Am besten, indem ihr euch rechtzeitig die offiziellen ISO-Dateien des Systems sichert.

Windows 10 vor dem Aus: Jetzt noch schnell die ISOs sichern

Die Rettung eures Systems könnt ihr auf zwei Arten angehen: Entweder ihr nutzt das Media Creation Tool von Microsoft, um die ISO-Dateien direkt auf ein externes Speichermedium wie einen USB-Stick zu kopieren oder ihr ladet die ISO-Dateien direkt über den Browser auf euren PC herunter.

Letzteres geht jedoch nur mit einem Trick – denn um den Download starten zu können, müssen wir der Microsoft-Webseite vorgaukeln, dass wir nicht über ein Windows-Gerät auf sie zugreifen. Hierfür geht ihr in Google Chrome wie folgt vor:

Öffnet Google Chrome. Öffnet nun die Entwicklerkonsole mit der Taste F12 . Klickt in die Konsole und öffnet die Geräte-Toolbar, indem ihr entweder auf das gelb markierte Symbol im unten stehenden Bild klickt oder aber die Tastenkombination Strg + Umschalt + M drückt. © Screenshot GIGA Auf der linken Seite öffnet sich eine neue Leiste, in der ihr auf „Dimensions“ klickt und anschließend eines der dort aufgelisteten Geräte anklickt – wir nehmen hier das Pixel 7. © Screenshot GIGA Surft jetzt die offizielle Download-Seite von Windows 10 an. Beim Punkt „Edition auswählen“ klickt ihr auf „Windows 10 (Multi-Edition-ISO)“ und bestätigt eure Auswahl. Wählt im nächsten Schritt noch eure gewünschte Produktsprache aus und bestätigt die Eingabe erneut. Im letzten Schritt werden euch dann zwei blaue Buttons präsentiert, über die ihr euch entweder die 64-Bit-Version (5,7 GB groß) oder die 32-Bit-Version (4,0 GB groß) direkt herunterladen könnt. © Screenshot GIGA

Wenn das Gerät, auf dem ihr Windows 10 installieren wollt, mehr als 4 GB RAM hat, raten wir euch zur 64-Bit-Version. Hat es weniger, könnt auch zur 32-Bit-Version greifen. Im Zweifel: Ladet einfach beide Versionen herunter – sicher ist sicher. Gut zu wissen: Die generierten Downloadlinks sind nur 24 Stunden gültig.

Ob diese Dateien nach dem Support-Ende noch auf den offiziellen Microsoft-Servern verfügbar sein werden, ist ungewiss. Mit den gesicherten ISOs könnt ihr im Notfall euer System neu aufsetzen oder Reparaturen durchführen – auch wenn Microsoft den Zugang bereits eingestellt hat.

Microsoft drängt zum Umstieg auf Windows 11

Nach dem Support-Ende stehen Nutzer vor einer schwierigen Entscheidung. Microsoft drängt eindeutig zum Umstieg auf Windows 11 – doch das Betriebssystem hat noch immer seine Macken.

Entsprechend bleibt Windows 10 trotz sinkender Nutzerzahlen immer noch beliebt. Wird es also bald Zeit, zu einer Alternative zu wechseln? Diese Entscheidung muss jeder betroffene Nutzer selbst treffen – und zwar sehr bald. Denn die Uhr tickt.