Wer jetzt wechselt, bekommt 100 GB und Flat im Vodafone-Netz für lächerliche 9,99 €

Ihr sucht einen flexiblen Tarif ohne lange Vertragsbindung? SIMon mobile überrascht mit einem starken Black-Week-Angebot: 100 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz für nur 9,99 Euro monatlich – mit voller Flexibilität und ohne Anschlussgebühr.
Doppeltes Datenvolumen zur Black Week
SIMon mobile macht zur Black Week richtig Dampf und verdoppelt das Datenvolumen für die ersten sechs Monate. Der SIMon mobile Flex 50 GB wird so zum echten Volumen-Kracher mit satten 100 GB für gerade mal 9,99 Euro monatlich (zum Angebot bei SIMon mobile).
Ihr surft mit bis zu 100 MBit/s im 4G-/LTE- und 5G-Netz von Vodafone und bekommt eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze dazu. Das Beste: Der Tarif ist monatlich kündbar und kommt ganz ohne Anschlussgebühr aus. EU-Roaming ist selbstverständlich inklusive.
Die Details des Black-Week-Tarifs im Überblick
- Netz: Vodafone
- Anbieter: SIMon mobile
- Tarifname: SIMon mobile Flex 50 GB (Black Week Edition)
- Datenvolumen + Speed: 100 GB (erste 6 Monate), danach 50 GB mit 5G (bis 100 MBit/s)
- Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, in alle deutschen Netze
- Laufzeit: Monatlich kündbar
- EU-Roaming: Inklusive
- eSIM-Unterstützung: Verfügbar
- Vertragspause: Bis zu 3 Monate möglich
- Einmalige Kosten: Keine
- Grundgebühr: 9,99 Euro monatlich
Für wen lohnt sich der Tarif?
Der SIMon mobile Black-Week-Deal ist perfekt für alle, die maximale Flexibilität schätzen und trotzdem nicht auf viel Datenvolumen verzichten wollen. Mit 100 GB in den ersten sechs Monaten könnt ihr sorgenfrei streamen, surfen und Social Media nutzen – selbst Vielsurfer kommen damit locker aus. Das Vodafone-Netz bietet eine gute Abdeckung und ordentliche Geschwindigkeiten, besonders in städtischen Gebieten.
Der Preis von 9,99 Euro für faktisch unlimitiertes Datenvolumen in den ersten Monaten ist unschlagbar. Die monatliche Kündbarkeit macht den Tarif ideal für alle, die sich nicht langfristig festlegen wollen. Besonders praktisch: Falls ihr mal eine Auszeit braucht, könnt ihr den Vertrag bis zu drei Monate pausieren, ohne Grundgebühr zu zahlen.
Alternativen zum Tarif
Wer dauerhaft mehr als 50 GB benötigt, sollte sich bei SIMon mobile auch den Tarif mit 300 GB für 16,99 Euro (Black-Week-Preis) anschauen. Für das Telekom-Netz müsst ihr zu Anbietern wie Congstar wechseln, zahlt dort aber meist deutlich mehr für vergleichbare Leistungen.
Im Telefónica-Netz gibt es ähnlich flexible Angebote wie bei Aldi Talk, die aber oft weniger Grundvolumen bieten. Nutzt unseren Tarifvergleich, um das optimale Angebot für eure Bedürfnisse zu finden.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.