Wer keine Lust auf Windows 11 hat, muss jetzt diesen Knopf in Windows 10 drücken

Ein paar Klicks – und euer Windows 10 lebt ein Jahr länger, auch wenn Microsoft euch schon mit Windows 11 nervt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer keine Lust auf Windows 11 hat und lieber beim vertrauten Windows 10 bleiben möchte, hat jetzt die Möglichkeit, sich ein Jahr zusätzliche Sicherheits-Updates zu sichern. Dafür müsst ihr lediglich ein paar Klicks im Betriebssystem machen – und am Ende einen blauen Knopf drücken.

Anzeige

Wie ihr Windows 10 ein Jahr länger nutzen könnt

Der „Enroll“-Schalter erscheint direkt unter dem Punkt „Nach Updates suchen“ in den Windows-Update-Einstellungen. Dahinter steckt das Programm für die sogenannten „Extended Security Updates“ (ESU), mit denen Microsoft Windows 10 Privatnutzer noch bis zum 13. Oktober 2026 mit wichtigen Sicherheits-Patches versorgt. Zur Erinnerung: Eigentlich läuft der Update-Support für Windows 10 bereits am 14. Oktober 2025 aus.

Allerdings taucht der Button nicht bei allen sofort auf: Microsoft rollt ihn schrittweise aus, bestätigt aber, dass jeder Nutzer ihn rechtzeitig vor dem Support-Ende sehen wird.

So sieht das Interface aus, wenn ihr euch für das ESU anmelden könnt. (© WindowsLatest)

Die Voraussetzungen für PCs im ESU-Programm:

Windows 10 22H2 Home, Professional, Pro Education oder Workstation installiert

Alle aktuellen Updates installiert

Mit einem Microsoft-Konto angemeldet, das Admin-Rechte hat

Anzeige

Privatnutzer zahlen für das ESU entweder einmalig 30 US-Dollar, alternativ lassen sich 1.000 Microsoft-Rewards-Punkte einsetzen oder ihr nutzt die Windows-Sicherung, um eure Einstellungen in der Cloud zu sichern:

Die Anmeldung für ESU ist unkompliziert. Öffnet die Einstellungen, wechselt auf „Update & Sicherheit“ und anschließend auf den Menüpunkt „Windows-Updates“. Dort wird euch auf der rechten Seite ein Link zur Registrierung für das ESU angezeigt, auf dem „Enroll Now“ stehen sollte.

Anzeige

In den letzten Updates hat Microsoft die ESU-Funktion mehrfach verbessert. So gab es im Juli noch Probleme, bei denen der Assistent nach dem Öffnen sofort wieder abstürzte (Quelle: Windows Latest). Inzwischen wurde dieser Fehler behoben, und im August-Update (KB5063709) zeigt sich der Button bei immer mehr Nutzern. Wer ein aktuelles Windows-10-System pflegt, muss also nichts weiter tun, als auf den Rollout zu warten.

Windows 10: Das ESU ist kein vollständiger Update-Ersatz

Doch Vorsicht: Mit dem ESU-Programm erhaltet ihr ausschließlich Sicherheitsupdates. Technischen Support oder Funktionsverbesserungen gibt es nicht mehr.

Wenn ihr Windows 10 über das reguläre Support-Ende hinaus nutzen wollt, führt kein Weg an diesem Button vorbei. Wer ihn rechtzeitig drückt, verschafft sich ein Jahr Sicherheit – und etwas mehr Ruhe vor dem erzwungenen Wechsel zu Windows 11.