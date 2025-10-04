Wer mit Elster seine Steuer macht, muss jetzt ganz genau hinsehen

Auf diese Masche dürfen Elster-Nutzer nicht hereinfallen.

Das LKA Niedersachen warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die Nutzer der Steuer-Plattform Elster zum Freigeben persönlicher Daten verleiten will – insbesondere Besitzer von Krypto-Währungen sind dieses Mal das erklärte Ziel.

Elster: Betrüger nehmen Nutzer ins Visier

Die Betrüger verschicken aktuell E-Mails, die auf den ersten Blick von Elster stammen könnten. Darin werden Nutzer dazu aufgefordert, ihr Krypto-Vermögen über ein beigefügtes Formular nachzumelden.

Sie hätten für diesen Schritt nur 72 Stunden Zeit, danach würde ein Steuerhinterziehungsverfahren eingeleitet.

So sieht die Fake-E-Mail vom Elster-Portal aus. (© LKA Niedersachen)

Die Betrüger verschicken zusätzlich auch noch eine weitere E-Mail, in der ein Button eingefügt ist, der auf ein falsches Elster-Portal führt, das allerdings dem Original sehr ähnlich nachempfunden ist.

Wenn Nutzer hier der Mahnung nachkommen und persönliche Details zu ihren Krypto-Währungen eintragen, dann werden diese von den Betrügern eingesehen – und das Geld kann sehr schnell abgegriffen werden.

Falls ihr bei dieser Masche eure persönlichen Angaben hinterlegt habt, solltet ihr sofort eure Krypto-Werte sichern und Zugänge aktualisieren. Danach empfiehlt das LKA, Anzeige bei eurer örtlichen Polizeidienststelle aufzugeben (Quelle: LKA Niedersachsen).

Vorsicht bei drohenden E-Mails

Betrügerische E-Mails versuchen immer wieder, durch klar definierte, kurzfristige Handlungsaufforderungen Druck bei ihren Opfern aufzubauen, damit der Hintergrund nicht überprüft wird.

Mit diesem Vorgehen wurden in der jüngeren Vergangenheit unter anderem bereits Sparkassen- und Facebook-Nutzer attackiert – sowohl per E-Mail, als auch per SMS.

Bei Nachrichten, die aus dem Nichts schwere Konsequenzen in einem sehr kleinen Zeitfenster androhen, solltet ihr deswegen immer misstrauisch werden und zunächst auf der Original-Website oder in eurem Account direkt nachsehen, ob dort ebenfalls eine solche Aufforderung zu finden ist.

Auf der Elster-Homepage findet ihr derzeit nämlich ebenfalls einen kurzen Hinweis, dass Betrüger versuchen, an eure Krypto-Währungen zu gelangen (Quelle: Elster).

