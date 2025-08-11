Wer mit seiner Solaranlage Geld verdienen will, hat bald schlechte Karten

Private Solaranlagen könnten sich in Zukunft deutlich langsamer rechnen.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) plant eine Neuregelung der Einspeisevergütung für kleine Photovoltaikanlagen. Für neue Anlagen sei die Förderung nicht mehr nötig, bestehende Anlagen hätten jedoch Bestandsschutz.

Pläne: Weniger Geld für Solarstrom?

Bislang erhalten Betreiber einer klassischen Dachanlage mit bis zu 10 Kilowatt Leistung 7,86 Cent pro eingespeister Kilowattstunde. Bei Volleinspeisung sind es 12,47 Cent. Vor 20 Jahren lag dieser Satz noch bei mehr als 50 Cent – und das für die gesamte Förderlaufzeit von 20 Jahren. Reiche hält diese Subventionen für neue Projekte jedoch nicht mehr für zeitgemäß, da sich kleine Anlagen inzwischen auch ohne staatliche Unterstützung rechneten.

Neben der Vergütung will die Ministerin weitere Pflichten einführen. So sollen Wind- und Solaranlagen künftig stärker an den Kosten für den Netzausbau beteiligt werden. Außerdem sollen sie ihren Strom gezielt und steuerbar einspeisen, am besten in Verbindung mit einem Speicher. Hintergrund sind die wachsenden Probleme im Stromnetz, das vor allem im Sommer in Spitzenzeiten zunehmend an seine Grenzen stößt.

Volle Netze und steigender Ökostrom-Anteil

Durch den starken Zubau von Wind- und Solaranlagen in den letzten Jahren steigt der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix inzwischen auf bis zu 60 Prozent. In sonnenreichen Monaten führt das in Regionen wie Bayern zu Engpässen im Netz. Reiche will den Bau neuer Anlagen daher stärker an die vorhandene Netzkapazität koppeln.

Auch die Zahlungen an Betreiber, deren Anlagen aus Netzschutzgründen abgeschaltet werden, sollen überarbeitet werden. Das Ziel besteht darin, die Förderung gezielter einzusetzen, die Kosten im Stromsystem zu senken und den Ausbau erneuerbarer Energien besser mit der Infrastruktur abzustimmen (Quelle: Augsburger Allgemeine).