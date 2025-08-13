Wer oft auf Rastplätzen Pause macht, kann mit dieser App viel Geld sparen

Wer auf einem Rastplatz eine Toilette mit Gebühren nutzt, erhält normalerweise einen Sanifair-Bon. Seit Sommer 2024 besteht die Möglichkeit, diese Bons auf dem Smartphone zu speichern und sie anschließend via Google Wallet oder Apple Wallet zu nutzen.

Speichert ihr den Sanifair-Wert-Bon auf dem Smartphone, müsst ihr die Papier-Schnipsel zur Einlösung nicht mehr herumschleppen. Beim Einkauf zeigt ihr stattdessen einen QR-Code auf dem Smartphone-Bildschirm vor.

Sanifair-Bon auf dem Smartphone speichern

Ein Sanifair-Guthaben lässt sich schnell und einfach im Google- oder Apple-Wallet speichern. Dazu benötigt ihr den Papier-Schnipsel, den ihr beim Toilettenbesuch nach der Zahlung erhaltet. Geht wie folgt vor:

Öffnet die Kamera-App auf dem Smartphone. Scannt den QR-Code auf dem Toiletten-Bon ein. Ihr werdet auf eine Internetseite weitergeleitet. Hier findet ihr die weiteren Anweisungen, um den Bon zum Google Wallet oder Apple Wallet hinzuzufügen. Der Code vom Bon wird so auf eurem Smartphone gespeichert. Zur Verrechnung öffnet ihr eure Wallet-App auf dem Smartphone und lasst den QR-Code vom Kassenpersonal einscannen.

Ist der Bon digitalisiert, wird der Papier-Ausdruck ungültig. Ihr könnt auf diesem Weg mehrere Sanifair-Bons auf eurem Smartphone speichern. Bei der Bezahlung müssen die Codes je Bon einzeln an der Kasse eingescannt werden. Beachtet, dass es je nach Anbieter möglicherweise eine Obergrenze für die Einlösung von Bons gibt.

Sanifair mit Google Wallet (Android) oder Apple Wallet (iOS)

Die Einführung der Wallet-Funktion ist Teil einer größeren Umstellung des Anbieters. Es ist geplant, zukünftig komplett auf den Papierbon zu verzichten. Der ganze Ablauf von der Zahlung bis zur Ausstellung des Bons soll dann komplett über das Smartphone möglich sein. Dann muss man den ausgedruckten Bon nicht mehr einscannen, sondern erhält ihn direkt auf sein Android-Smartphone oder iPhone.