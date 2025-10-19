Wer schnelles Internet will, sollte dieses Gerät nicht neben seinen WLAN-Router stellen

Euer Internet hängt – und der Grund liegt vielleicht direkt neben der Wiege.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ruckelnde Streams, endlose Ladezeiten und plötzliche Verbindungsabbrüche – daran muss nicht immer der Internetanbieter schuld sein, sondern ein Gerät, das wenige vermuten: das Babyphone.

Warum euer Babyphone das WLAN lahmlegen kann

Diverse Babyphone-Modelle, vor allem mit Videofunktion, können im selben 2,4-GHz-Band wie euer WLAN-Router funken. Das kann zu Störungen führen, die das Heimnetz – und damit auch euer Internet – ausbremsen.

Anzeige

Der Grund liegt in der Frequenzüberlagerung. Die meisten Router nutzen standardmäßig das 2,4-GHz-Band – und genau hier tummeln sich auch zahlreiche andere Geräte: Mikrowellen, Bluetooth-Lautsprecher, Funkkameras und eben Babyphones.

Wenn diese gleichzeitig aktiv sind, können Datenpakete verlorengehen oder der Versand ausgebremst werden. Das Ergebnis: Videos stoppen, Downloads brechen ab, Videocalls frieren ein.

Das könnt ihr gegen das WLAN-Problem tun

Zum Glück lässt sich das Problem mit einfachen Maßnahmen lösen. Wichtigster Punkt: Abstand. Stellt den Router niemals direkt neben das Babyphone, am besten nicht einmal in denselben Raum. Schon ein paar Meter Distanz reduzieren die Störwirkung in der Regel deutlich.

Falls euer Router Dualband-fähig ist – was bei den meisten aktuellen Modellen der Fall ist – solltet ihr das 5-GHz-Netz aktivieren. Es bietet höhere Geschwindigkeiten und ist weniger anfällig für Störungen, weil Babyphones und viele ältere Geräte dort gar nicht funken können. Achtet aber darauf, dass die Reichweite im 5-GHz-Band etwas kürzer ist – also ideal für kleinere Wohnungen oder zentrale Routerpositionen.

Anzeige

Auch ein Kanalwechsel bei euren Router kann helfen. Wenn viele Geräte auf dem gleichen Kanal senden, lohnt es sich, einen anderen auszuwählen. Aber: Viele Router wählen den besten Kanal inzwischen automatisch. Ein Blick ins Menü lohnt sich aber trotzdem.