Wer sein Auto vor der Garage abstellt, muss mit teuren Konsequenzen rechnen

Die Garage stand leer, das Auto davor – und genau das wurde für den Besitzer zum teuren Fehler.

Wer angibt, dass das Auto nachts in der Garage steht, es dann aber davor parkt, kann im Schadensfall den Kürzeren ziehen. Ein Versicherungsnehmer hatte geklagt, weil seine Versicherung nach dem Diebstahl seines Autos die Zahlung um 40 Prozent kürzte. Der Grund: Er hatte einen günstigeren Tarif gewählt, der aber vorsah, dass er das Auto in der Garage parkte. Das Gericht bestätigte die Entscheidung der Versicherung – zumindest teilweise.

Auto ohne Absprache vor der Garage geparkt? Dann gibt’s auch weniger Geld!

Nirgendwo steht ein Auto so sicher wie in der eigenen Garage – zumindest auf dem Papier. Wer jedoch meint, sein Fahrzeug könne genauso gut davor abgestellt werden, sollte sich nicht täuschen lassen. Denn im Schadensfall kann der Unterschied entscheidend sein.

Das Landgericht Magdeburg urteilte, dass im konkreten Fall das Diebstahlrisiko erhöht wurde, die Versicherung den Auszahlungsbetrag aber trotzdem maximal um 30 Prozent reduzieren darf – von 20.000 Euro auf 14.000 Euro. Daher gilt: Augen auf bei der Tarifwahl der Kaskoversicherung.

Die Begründung des Gerichts: Vor einer Garage sei das Diebstahlrisiko deutlich höher als in einer verschlossenen Garage. Im konkreten Fall hatten die Täter sogar die Daten des Schlüssels zuvor ausgelesen und damit leichtes Spiel. Das Verhalten des Autobesitzers habe ihnen den Diebstahl erleichtert. Immerhin werteten die Richter positiv, dass das Auto nicht auf einem öffentlichen Parkplatz, sondern auf Privatgrund stand (Quelle: verkehrsanwaelte.de).

Versicherung prüfen und wenn nötig anpassen

Wer sein Auto aus Platzgründen vor der Garage abstellt, sollte daher dringend den eigenen Vertrag prüfen. Stimmen die Angaben nicht mit der Realität überein, drohen im Ernstfall Verluste in immenser Höhe. Auch kleine Abweichungen können erhebliche Folgen haben.

Wer den eigenen Schutz nicht gefährden will, parkt am besten dort, wo es die Versicherung verlangt – in dem konkreten Fall also in der Garage.

