Wer seine Snacks bei Rewe kauft, sollte jetzt ganz genau hinschauen

Ein bundesweiter Rückruf betrifft die Eigenmarke „ja!“ von Rewe.

Der Hersteller Snäcky Knabbergebäck GmbH hat einen bundesweiten Rückruf für die „ja! Party-Nüsse Paprika“ gestartet. Grund für die Maßnahme ist die mögliche Verunreinigung mit Fremdkörpern. In einzelnen 200-Gramm-Packungen könnten sich blaue, weiche Kunststoffteile befinden, die zum Teil von der Teighülle der Nüsse umgeben sind.

Diese Charge der Rewe-Partynüsse ist betroffen

Vom Rückruf ist ausschließlich die Charge mit der Los-Kennzeichnung L0010110519 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.2026 betroffen. Andere Chargen oder Produkte des Herstellers sind nach derzeitigem Stand nicht kontaminiert.

Diese Partynüsse sind vom Rückruf betroffen. (© Snäcky Knabbergebäck GmbH)

Klingt recht begrenzt, aber dennoch sollten fast alle Rewe-Kunden, die sich das Produkt in den letzten Wochen und Monaten gekauft haben, schauen, ob auch ihre Packung Teil der Rückrufaktion ist. Denn die betroffenen Party-Nüsse wurden über die Supermarktkette Rewe in fast allen Bundesländern verkauft – nur in Sachsen ist das potenziell verunreinigte Produkt anscheinend nicht in den Rewe-Regalen gelandet (Quelle: lebensmittelwarnung.de).

Der Hersteller rät dringend davon ab, die Nüsse aus der betroffenen Charge zu essen, da die Kunststoffteile zu Verletzungen im Mund- und Rachenraum führen könnten.

So kriegt ihr euer Geld zurück, wenn ihr betroffen seid

Wenn ihr eine der Packungen zu Hause habt, könnt ihr diese in jedem Rewe-Markt zurückgeben. Der Kaufpreis wird euch auch ohne Vorlage des Kassenbons vollständig erstattet.

Offiziell hat das Unternehmen die betroffene Ware umgehend aus dem Verkauf nehmen lassen – es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass vorab einige der Snacks bereits in Umlauf gekommen sind. Falls ihr jemanden kennt, der die Snacks regelmäßig kauft, solltet ihr ihn umgehend auf die Rückrufaktion hinweisen.

Gut zu wissen: Die Nüsse sind nicht das einzige Produkt, das aktuell Teil einer Rückrufaktion bei Rewe ist – auch ein beliebter Eistee, der in den Läden verkauft wird, hat gerade mit Problemen zu kämpfen.