Wer sich ein Auto kaufen möchte, sollte sich dieses Messgerät von Lidl für 9,99 Euro besorgen

Eine Messung mit dem Gadget von Lidl kann verraten, ob ein Gebrauchtwagen heimlich nachlackiert wurde.

Wer aktuell auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen ist, sollte sich den 27. November vormerken. Ab dann bietet Lidl das Parkside-Lackdicken-Messgerät „PLDM A1“ für 9,99 Euro an – ganze 44 Prozent günstiger als der bisherige Preis von 17,99 Euro. Das kompakte Gerät misst präzise die Dicke von Lack- und Beschichtungsschichten auf Stahl und Aluminium und zeigt damit, ob ein Auto nachlackiert oder repariert wurde.

Für nur 9,99 Euro seid ihr auf der sicheren Seite. (© Lidl-Prospekt / Parkside / Screenshot: GIGA)

Online wird der Preis zum Start auch angepasst. Ihr müsst bei einer Bestellung zusätzlich Versandkosten zahlen:

Parkside Lackdicken-Messgerät (PLDM A1) Digitales Messgerät für präzise Lackdickenmessung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 11:19 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Autokäufer und Gebrauchtwagenhändler: Ideal, um schnell nachlackierte Bereiche zu erkennen und versteckte Unfallschäden aufzudecken.

Werkstätten und Fahrzeugaufbereiter: Nützlich, um Qualitätskontrollen bei Lackierungen durchzuführen.

Nicht geeignet für: Nutzer, die nur an Holz- oder Kunststoffoberflächen arbeiten, da das Gerät ausschließlich für metallische Untergründe (Fe/NFe) ausgelegt ist.

Das Messgerät arbeitet mit drei einstellbaren Prüfmodi – für Aluminium, Stahl oder im Automatikmodus – und misst in einem Bereich von 0,00 bis 2,20 Millimeter mit einer Auflösung von 0,01 Millimeter. Ein gut ablesbares LC-Display informiert über Messwerte und zeigt auch an, wenn der Messbereich überschritten ist. Mit gerade einmal 55 Gramm Gewicht und einer Größe von 69 × 38 × 20 Millimeter passt das Gerät problemlos in jede Jackentasche.

Zum Lieferumfang gehören ein Kalibrierungsset, eine abnehmbare Trageschlaufe und eine Batterie (CR2032), sodass das Gerät sofort einsatzbereit ist. Die einfache Handhabung – nur zwei Tasten für Test und Einheit – macht es auch für Einsteiger intuitiv nutzbar.

Das Parkside-Messgerät ist vor allem deshalb spannend, weil es Funktionen bietet, die sonst meist nur teurere Profi-Geräte besitzen. Der kalibrierte Modus arbeitet mit einer Genauigkeit von ±0,05 Millimetern und ermöglicht eine klare Einschätzung, ob eine Lackschicht original ist oder nachträglich aufgetragen wurde. Gerade beim Kauf von Gebrauchtwagen kann das entscheidend sein, um unerkannte Unfallschäden oder überlackierte Stellen zu vermeiden.

Wer also beim nächsten Autokauf kein Risiko eingehen will, findet mit diesem Lidl-Angebot ein Werkzeug, das den Unterschied zwischen einem guten Deal und einem teuren Fehlkauf ausmachen kann. Ab dem 27. November liegt das Gerät in den Filialen und im Onlineshop bereit – solange der Vorrat reicht.

Eine einfachere Alternative von Amazon ohne Display braucht keine Batterien:

Schichtdickenmessgerät für Autolack ohne Batterien Magnetisches Messgerät zur präzisen Lackmessung, erkennt frühere Reparaturen ohne Batterien, ideal für den Gebrauchtwagenkauf Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 11:26 Uhr

