Wer sich ein iPhone 17, Pro oder Pro Max gekauft hat, sollte jetzt aktiv werden

Kaum auf dem Markt muss Apple bei den neuen iPhone-17-Modellen nachbessern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple hat mit iOS 26.0.1 das erste Update für seine neue Betriebssystemgeneration veröffentlicht – und diesmal ist es besonders wichtig für alle, die ein iPhone 17, iPhone 17 Pro oder iPhone 17 Pro Max besitzen.

Anzeige

Apple beseitigt iPhone-17-Probleme

Seit dem Verkaufsstart häufen sich Berichte über nervige Probleme bei den neuen iPhone-17-Modellen: WLAN brach ab, das Mobilfunknetz war instabil und auch die Kamera spielte nicht zuverlässig mit. Genau hier setzt das Update auf iOS 26.0.1 an.

Die neue Version ist ab sofort verfügbar und lässt sich wie gewohnt über die Einstellungen unter „Allgemein“ → „Softwareupdate“ installieren. Apple empfiehlt allen Nutzerinnen und Nutzern der neuen Modelle, das Update sofort zu installieren, um Verbindungsabbrüche und Kamera-Fehler hinter sich zu lassen. Gerade wer das iPhone 17 als Hauptgerät nutzt, soll den Unterschied sofort spüren.

Dass Apple nur wenige Tage nach dem großen Sprung auf iOS 26 bereits ein Update nachschiebt, zeigt die Brisanz der Probleme. Normalerweise bringt der Konzern kleinere Korrekturen zwar regelmäßig, doch die Geschwindigkeit diesmal deutet darauf hin, dass die Bugs sehr viele Nutzer betroffen haben.

Apple musste oft nachbessern

Im Rückblick ist das kein Einzelfall: Auch frühere iPhone-Generationen litten kurz nach Marktstart unter Softwarefehlern, die erst durch nachgereichte Updates verschwanden. Mit iOS 26.0.1 versucht Apple, die Kritik an den neuen iPhone-17-Modellen schnell einzufangen und das Vertrauen der Käuferinnen und Käufer zu sichern (Quelle: MacRumors).

Anzeige

Für euch bedeutet das: Wer sich eines der neuen Modelle gegönnt hat, sollte keine Zeit verlieren. Das Update ist klein, aber entscheidend – und es sorgt dafür, dass ihr euer neues iPhone 17 so nutzen könnt, wie Apple es versprochen hat.

Für alle, die nicht auf iOS 26.0.1 aktualisieren können, hat Apple iOS 18.7.1 als Software-Update veröffentlicht. Für iPad-Besitzer hat Apple zudem iPadOS 26.0.1 veröffentlicht. Auch dort werden anfängliche Fehler behoben. Schaut also einfach mal nach, ob für euer Gerät ein Software-Update zur Verfügung steht und installiert es.